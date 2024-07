Brasil Brasil fecha o primeiro semestre com 3,6 milhões de turistas estrangeiros e se aproxima de recorde histórico

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Número é metade da meta estipulada pelo ministro do Turismo para o ano de 2024. (Foto: Reprodução)

O turismo brasileiro encerra o primeiro semestre de 2024 com mais uma conquista: a marca de 3.597.239 turistas internacionais visitando destinos brasileiros. O número é 9,7% maior que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. A expectativa é que esse ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018 – 6,6 milhões. Os dados são do Ministério do Turismo, juntamente com a Embratur e a Polícia Federal.

“Chegamos na metade do ano com a conquista de 50% de nossa meta de 7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil, o que será um recorde histórico. Estamos há anos nos seis milhões e, como resultado de todo o trabalho que vem sendo feito, vamos romper essa barreira”, comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A via aérea segue sendo a principal porta de entrada para os viajantes vindos de outros países (2.234.033), seguida da terrestre (1.218.172), marítima (98.074) e fluvial (46.960).

Entre as ações desenvolvidas pelo Ministério do Turismo para fortalecer o setor e ampliar a presença de estrangeiros no Brasil está a melhoria da infraestrutura turística. Em 2023, o MTur financiou 510 obras, como a reforma de orlas, a pavimentação de vias e a construção de centros de eventos, que receberam um investimento federal de R$ 380 milhões. Nos seis meses deste ano, já são 225 empreendimentos que contaram com aportes de R$ 146,3 milhões do MTur.

Outra ação tem sido a ampliação da malha aérea internacional, com a conquista de novos voos para destinos inéditos, além da ampliação da frequência em rotas já realizadas.

O Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), lançado neste ano em parceria com a Embratur e o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), alcançou, já como resultado do primeiro edital, um aumento de 70 mil assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, entre outubro deste ano e março de 2025.

“Na Embratur, estamos trabalhando com novas ferramentas que estão dando resultado na atração de voos internacionais, e estratégias vitoriosas de promoção dos destinos brasileiros, com uso de inteligência de dados que nos permite oferecer a experiência perfeita para cada diferente perfil de turista estrangeiro. Isso tem se convertido em chegada de mais turistas, que estão consumindo cada vez mais em nosso país, o que significa geração de mais emprego e renda, que é o nosso grande objetivo”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

