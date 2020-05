Saúde Brasil tem 674 novas mortes por coronavírus e chega a 16.792

18 de Maio de 2020

Eduardo Pazuello participa da 73ª Assembleia Geral da Saúde. Foto: Erasmo Salomão/MS

O Brasil chegou nesta segunda-feira (18) a 16.792 mortes por coronavírus, 674 a mais em relação a domingo, informou o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, 188 ocorreram nos últimos três dias. Há 2.277 óbitos em investigação. Ao todo, o País tem 254.220 casos confirmados da doença, conforme o último boletim. Ainda segundo o ministério, há 136.969 casos em acompanhamento e 100.459 recuperados.

São Paulo lidera o número de casos com 63.066 ocorrências e 4.823 óbitos; Rio de Janeiro tem 26.665 casos e 2.852 óbitos; Ceará tem 26.363 casos e 1.748 óbitos; Amazonas tem 20.913 casos e 1.433 óbitos; Pernambuco tem 20.094 casos e 1.640 óbitos. O Rio Grande do Sul aparece em 16º lugar com 3.735 casos e 144 óbitos, dados que não consideram a atualização da SES (Secretaria Estadual da Saúde) desta segunda.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavírus no Brasil – 18/05

▶️254.220 casos confirmados

▶️136.969 em acompanhamento

▶️100.459 recuperados

▶️16.792 óbitos

⏺️188 óbitos nos últimos 3 dias

▶️2.277 óbitos em investigação

Saiba mais: https://t.co/fIH1TRftNx #COVID19 pic.twitter.com/FiC6CRO7IK — Ministério da Saúde (@minsaude) May 18, 2020

Pazuello participa da 73ª Assembleia Mundial da Saúde

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou na manhã desta segunda-feira (18), por videoconferência, da 73ª Assembleia Mundial da Saúde. O encontro foi transmitido na internet pelo site da OMS (Organização Mundial da Saúde). Na ocasião, Pazuello destacou, entre outras coisas, a solidariedade do Brasil às famílias que perderam entes queridos para o coronavírus e a disposição do Brasil em apoiar e participar das iniciativas e cooperações internacionais para diagnóstico, medicamentos, vacina e tratamento da pandemia. O discurso foi feito em inglês.

“A pandemia do coronavírus evidenciou um cenário desafiador para todo o mundo e reafirmou a importância da saúde universal para o desenvolvimento e segurança das nações. Reforço o compromisso do Brasil em apoiar e participar das iniciativas internacionais, como o “Solidarity Trial”, e a Aliança Global por acesso a vacina e tratamento contra Covid-19, que fortalecem a cooperação internacional e buscam garantir o acesso universal, ao diagnóstico, aos medicamentos e as vacinas, que nos permitirão salvar mais vidas e retornar à normalidade de forma segura, sem que ninguém fique para trás”, disse.

Pazuello também explicou que o Brasil tem se preparado adequadamente para o enfrentamento da pandemia, com diversas ações e com duas grandes estruturas no momento. O Comitê de Crise, coordenado pela Casa Civil e que tem a missão de propor, acompanhar e articular medidas intersetoriais, e o Comitê de Operações de Emergência, coordenado pelo Ministério da Saúde, cuja função é definir estratégias e ações do sistema de saúde relacionadas às respostas da emergência de saúde pública relacionadas ao coronavírus.

Durante seu discurso, o ministro interino da Saúde reforçou que o Brasil é um país com dimensões continentais e com características diversas em cada uma de suas regiões, o que faz com que sejam traçadas e estabelecidas estratégias específicas para cada local para o enfrentamento do coronavírus. Nesse momento, o foco de ações do Ministério da Saúde está concentrado nas regiões Norte e Nordeste, que são as mais afetadas.

“O governo federal conduz avaliações diárias das situações de risco em cada localidade, reforçando Estados e municípios com os recursos necessários, financeiros, materiais e pessoal”, ressaltou. Além disso, o Ministério da Saúde também está ajustando seus protocolos e diretrizes com base em evidências científicas e nas experiências exitosas nacionais e internacionais dos lugares mais afetados.

