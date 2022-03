Geral Brasileiro é preso após ser detido com cocaína em aeroporto de Cabo Verde

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Suspeito foi detido no Aeroporto Internacional Cesária Évora, na ilha de São Vicente, a segunda mais populosa do país. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Judiciária de Cabo Verde prendeu, no último domingo (13), um brasileiro que levava consigo cerca de 6 quilos de cocaína, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, na ilha de São Vicente, a segunda mais populosa do país. Ele é suspeito de tráfico internacional de drogas.

A prisão aconteceu após o desembarque dos passageiros de um voo da TAP. O homem, que segundo a polícia tem 25 anos, não teve sua identidade revelada pelas autoridades de Cabo Verde.

Na segunda-feira (14), o homem foi ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório. Ele se encontra preso preventivamente.

Preso na Tailândia

Em outro caso, no último dia 10, um brasileiro de 33 anos, morador do Espírito Santo, foi preso em Bangkok, na Tailândia, transportando aproximadamente 7 quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. O caso acontece menos de um mês após a prisão de outros três brasileiros no país asiático, onde o crime de tráfico internacional de drogas pode ser punido com prisão perpétua ou mesmo com a pena de morte.

De acordo com a Polícia Federal do ES, a prisão aconteceu em uma ação de cooperação internacional. A PF divulgou que as investigações tiveram início no Espírito Santo, no dia 3 de março, quando policiais tentavam identificar um homem que estaria conectado a traficantes internacionais. Alguns dias depois, foi possível confirmar sua identidade, mas para surpresa dos investigadores, ele havia partido para o Peru.

Policiais federais em Lima, então, passaram as informações para as autoridades do Peru, na expectativa de que o localizassem e continuassem as ações para determinar o que o investigado estaria fazendo em território peruano. Os policiais peruanos conseguiram localizar o hotel em que ele estava hospedado, mas receberam a informação de que ele já havia deixado o país com destino a Bangcoc em um voo com rápida escala em Paris.

A PF narra, então, que novos contatos foram realizados com a Polícia Real tailandesa, que conseguiu abordar o capixaba ainda no aeroporto, quando desembarcava no país. Os policiais encontraram a cocaína em produtos de beleza que ele trazia na bagagem. A identidade do preso não foi revelada. A PF investiga se há o envolvimento de outros brasileiros com o caso.

Já em 14 de fevereiro, três brasileiros haviam sido presos em situação semelhante e podem igualmente enfrentar prisão perpétua ou pena de morte na Tailândia.

Os brasileiros foram presos no Aeroporto de Bangkok com mais 15 kg de cocaína escondidos em fundos falsos de suas malas. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral