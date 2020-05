Magazine Bruna Marquezine desmente conversa com ex-BBB Flayslane sobre Neymar

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Bruna Marquezine, 24, precisou desmentir uma suposta conversa que teve com a ex-BBB Flayslane, 25, sobre o seu ex-namorado Neymar.

Recentemente a cantora revelou em uma live com o youtuber Matheus Mazzafera que já tinha ficado com o jogador do PSG e com o cantor Léo Santana, antes de entrar no reality. Depois disso, Neymar se manifestou insinuando: “Ri pra não chorar”, sobre o comentário de Flayslane.

A partir disso diversos memes e diálogos repercutiram nas redes sociais, entre eles uma troca de mensagens entre Marquezine e a ex-BBB. Na conversa, as duas falavam sobre o tamanho do órgão genital do atleta. Um internauta marcou a atriz e ela logo desmentiu: “Isso é fake”.

Diante da reação de Neymar, Flayslane se pronunciou nas redes sociais: “Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório. Neymar, não precisa ficar com vergonha. Eu vou passar por mentirosa só porque você é o Neymar e eu não sou ninguém? Agora eu estou com vergonha de ter ficado com você”, escreveu.

A cantora decidiu não deixar por menos e afirmou que estava com vergonha de ter ficado com o craque. “Eu vou dizer só uma coisa, eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço, nunca comentei sobre isso dentro do BBB porque isso não é motivo nenhum de orgulho para mim. Nem tão pouco de vergonha, mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou porque sou muito transparente e não tenho rabo preso com ninguém para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei.”

Eliminada do “BBB 20”, da TV Globo, já na reta final, Flayslane decidiu desativar sua conta no Instagram porque não estava conseguindo lidar com os comentários negativos dos internautas. A cantora fez um desabafo para os seus seguidores, explicando a decisão drástica. “Sou ainda um zé ninguém, mas sempre tento evoluir como ser humano. Não quero enlouquecer, nem cair em depressão.” Após alguns dias, a paraibana reativou suas contas nas redes sociais.

