Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Daisy Lúcidi, 90, está internada em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital São Lucas Copacabana, localizado na zona sul do Rio. A atriz foi diagnosticada com o novo coronavírus e está na unidade desde o dia 25 de abril.

Segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (05), a atriz permanece sedada e respirando com auxílio de aparelhos. Cau Mendes, neto da atriz, diz que a avó chegou a apresentar uma melhora durante a internação, mas seu quadro piorou desde a última quinta-feira (30).

“Os médicos dizem que a função renal dela está ruim, e a troca pulmonar está estável. Estamos tentando manter a esperança”, disse. No sábado (02), ele publicou no Facebook um pedido para os amigos e fãs de Daisy mandarem boas vibrações. “Pedimos orações a todos, temos esperança”, escreveu.

Daisy Lúcidi estreou na televisão na década de 1960 na minissérie “Nuvem de Fogo” (TV Rio). Em 1974 Lúcidi ingressou na Globo, antagonizando a novela “Supermanoela”, de Walther Negrão. Alguns anos após o período, a artista se afastou da televisão para ser vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro.

Após 31 anos longe das telinhas, Daisy retornou no folhetim “Paraíso Tropical” como Iracema, síndica do prédio onde moravam vários personagens da trama. Em 2010, ela deu vida a Valentina em “Passione”, de Silvio de Abreu, e em 2013 fez uma participação especial no seriado “Tapas & Beijos”.

