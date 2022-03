Mundo Caixa-preta é encontrada dois dias após queda de avião na China

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Avião que caiu na China tinha 132 pessoas a bordo, entre tripulação e passageiros. (Foto: Reprodução)

Uma das duas caixas-pretas do Boeing 737-800, que caiu na China há dois dias, foi encontrada nesta quarta-feira (23). O equipamento é essencial para a investigação, já que a aeronave foi extremamente danificada na queda. Destroços estão espalhados por uma região montanhosa na cidade de Wuzhou, no Sul do país.

Fortes chuvas interromperam, nesta quarta, a operação de resgate das 132 pessoas que estavam a bordo da aeronave. Até o momento, nenhum sobrevivente foi encontrado, mas as autoridades ainda não confirmam a morte de todos os passageiros e tripulantes do voo.

Conforme a agência de notícias AFP, um repórter da emissora estatal CCTV, que teve acesso à área do acidente, disse que havia riscos de “deslizamentos de terra em pequena escala”, já que a chuva desestabilizou as encostas íngremes da região.

“Há um enorme poço no local do acidente causado pelo avião… há muita água no poço”, disse o repórter, acrescentando que o trabalho de drenagem agora pode ser necessário antes das buscas serem retomadas.

A Administração de Aviação Civil da China (AACC) disse que realizará uma inspeção de segurança em todo o setor durante duas semanas. O presidente Xi Jinping ordenou uma investigação logo após a queda do avião, enviando altos funcionários do Partido Comunista para a região do acidente, incluindo o vice-primeiro-ministro Liu He.

O voo MU5735 tinha como destino a cidade portuária de Cantão após a decolagem em Kunming, capital da província de Yunnan, no Sudoeste. Conforme a plataforma de monitoramento Flightradar24, pouco mais de uma hora após decolar, o avião “de repente começou a perder altitude muito rápido”. O Boeing estava a 29.100 pés quando, em pouco mais de um minuto, desceu mais de 21 mil pés. A aeronave aparentemente recuperou a altitude em torno de 8 mil pés antes de continuar a queda.

