Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou nesta sexta-feira (6), o cálculo técnico da tarifa do transporte público. O processo foi enviado ao Comtu (Conselho Municipal de Transportes Urbanos), que terá sete dias para apreciação. A reunião do Conselho será na próxima sexta-feira (13), às 15h30, no auditório da EPTC (rua João Neves da Fontoura, 7). O cálculo feito pelos técnicos, baseado nos critérios estabelecidos pela lei, segundo a empresa, resultou em tarifa de R$ 5,05 (valor técnico de R$ 5,0492), um reajuste de 7,45% em relação ao ano anterior. A Prefeitura afirma que se os projetos enviados à Câmara Municipal não forem aprovados, Porto Alegre seguirá com a passagem de ônibus mais cara entre as capitais brasileiras.

Desde 2017, o governo municipal afirma ter apresentado alternativas para tornar o sistema de transporte coletivo mais justo e impedir que o preço da passagem, já elevado, fosse ainda mais alto. Entre as iniciativas citadas estão o envio, à Câmara Municipal, em janeiro, de outros cinco projetos de lei para apreciação dos vereadores, com o objetivo de reduzir a tarifa para R$ 3,70 ainda neste ano e, em 2021, fixar em R$ 2,00 para os usuários em geral; R$ 1,00 para estudantes; e passe-livre a todos os trabalhadores formais.

As propostas, segundo o Executivo, são medidas “plausíveis, urgentes e beneficiariam diretamente a parte vulnerável da população, que anseia por transporte mais barato”.

“Nós, prefeito e vereadores, temos a oportunidade de tornar Porto Alegre a primeira capital a, efetivamente, baixar a tarifa ou continuar com a passagem mais cara entre as capitais. É isso que está em jogo”, adverte o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “As propostas foram pensadas para quem mais precisa, moradores de zonas afastadas e que utilizam o transporte coletivo”, completa.

Os projetos integram o pacote Transporte Cidadão. A solicitação do Seopa (Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre) foi para um aumento de R$ 0,50, o que elevaria o valor para R$ 5,20.

