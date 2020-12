A aprovação do projeto ocorreu com 131 votos favoráveis, 117 contrários e seis abstenções. Antes da votação, houve 20 horas de debates e discursos sobre o tema. Do lado de fora do prédio do Legislativo, grupos favoráveis à proposta fizeram uma vigília que atravessou a madrugada.

O projeto foi enviado ao Congresso pelo presidente Alberto Fernández, mas recebeu apoio de partidos que não compõem a base de governo. A proposta autoriza a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação.

Em 2018, um projeto semelhante foi aprovado pelos deputados, mas rejeitado no Senado.