A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) teria captado em sua câmera cerca de 150 OVNIs (objetos voadores não identificados) orbitando o planeta Terra. De acordo com uma matéria do jornal argentino Clarín, essas imagens foram registradas no dia 15 de novembro desse ano.

Ainda segundo a reportagem, muitos cientistas da Nasa (a agência espacial norte-americana) ficaram interessados no material por se tratar de diversas unidades no espaço. A presença dos objetos até mesmo excedeu o campo de visão das câmeras devido à quantidade.

É sempre importante lembrar que a palavra “OVNI” faz apenas referência a algo que ainda não foi identificado pelas agências espaciais, e não significa diretamente que há presença de alienígenas ao redor do nosso planeta ou no espaço. Provavelmente, as imagens estão mostrando alguns detritos ou objetos soltos na órbita da Terra. Apesar disso, a Nasa e outras agências ainda não se pronunciaram para explicar o fenômeno.

Outro caso coincidente com o aparecimento de OVNIs aconteceu durante a aurora austral capturada em vídeo pelo cosmonauta russo Ivan Vagner. Ele divulgou a filmagem em sua conta do Twitter e indagou sobre os objetos que subitamente aparecem entre 9 e 12 segundos. “O que você acha que são? Meteoros, satélites ou …?”, indagou o russo.

Lixo espacial

Atualmente há aproximadamente 2800 satélites em funcionamento na órbita da Terra. Entretanto, este número é extremamente pequeno perto da quantidade de dispositivos inativos circulando ao redor do planeta.

Chamados também de lixo espacial, os pesquisadores estimam que haja cerca de 3000 satélites inutilizados orbitando ao redor da Terra, sem contar o fato de que há 900 mil pedaços de destroços que possuem menos de 10cm girando ao redor do globo. Estes pequenos objetos podem causar um grande estrago se atingir satélites em funcionamento. Para evitar este tipo de problema, uma equipe de engenheiros e cientistas estão se esforçando junto a Agência Espacial Europeia (ESA) para criar diversas soluções, onde uma delas é uma garra espacial que capturaria grandes satélites inativos e os levaria de volta para a atmosfera da Terra.

O projeto da garra foi criado em 2019, porém só agora a ESA realizou um contrato com a startup suíça ClearSpace para construir e lançar sua primeira missão de remoção de entulho espacial, nomeada como “ClearSpace-1”. O primeiro alvo da garra espacial gigante seria um VESPA (Vega Secondary Payload Adapter) que orbita ao redor da terra desde quando ajudou a lançar o foguete Vega da ESA em 2013. O VESPA pesa 112Kg e possui um tamanho de um pequeno satélite.

A Agência Espacial Europeia contribuiu com 86 milhões de euros para as despesas desta missão de limpeza espacial. Acredita-se que o restante do capital necessário a startup ClearSpace consiga obter através de outros investidores. Espera-se que esta missão seja a primeira de muitas e conforme forem sendo realizadas, se descubra maneiras mais eficientes para se retirar o lixo espacial do planeta.

