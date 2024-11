Saúde Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes começa nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Todas as unidades de saúde participarão da campanha no horário de funcionamento de cada local. (Foto: Divulgação/SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre realiza entre esta segunda-feira (18) e 30 de novembro a campanha de multivacinação para menores de 15 anos. A intenção é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. Todas as unidades de saúde participarão da campanha no horário de funcionamento de cada local. O Dia D será no sábado (23), das 9h às 18h.

Serão oferecidas todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações de acordo com a faixa etária. Também estarão disponíveis doses de vacinas oferecidas em campanhas de vacinação, como a vacina da gripe. Havendo estoque, a vacina contra Covid será oferecida.

Durante a campanha, a SMS fará busca ativa de crianças e adolescentes que precisam completar o calendário vacinal. Confira a seguir as vacinas oferecidas para rotina de crianças e adolescentes.

Crianças

– BCG;

– Hepatite B;

– Pentavalente;

– Pólio inativada;

– Rotavírus;

– Pneumocócica 10 – valente;

– Meningocócica C;

– Febre amarela;

– Tríplice Viral;

– DTP;

– Hepatite A;

– Varicela.

Adolescentes

– Hepatite B;

– Febre amarela;

– Tríplice Viral;

– Difteria e tétano adulto;

– Meningocócia ACWY;

– HPV quadrivalente;

– Gestantes: dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto);

– Dengue – de 10 a 14 anos.

Unidades móveis de saúde

Em outra frente, moradores dos bairros Lomba do Pinheiro, Partenon, Anchieta e Belém Velho, em Porto Alegre, serão atendidos pela equipe da unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde durante a semana. Nesta segunda-feira, 18, o ônibus estaciona na Quinta do Portal, bairro Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h. Outra unidade móvel atende mais quatro localidades: bairros Lami, Santa Rosa de Lima, Humaitá e Restinga.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos. As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades e atualização de receitas.

No feriado de quarta-feira, 20, não haverá atendimento.

Unidade móvel 1 (das 9h às 16h)

– Segunda-feira – Quinta do Portal: rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro;

– Terça-feira – EMEF Marcírio Goulart Loureiro, rua Saibreira, s/nº, bairro Partenon;

– Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique, 640, bairro Anchieta;

– Sexta-feira – Rua A, ao lado do Centro Social Gianelli, bairro Belém Velho.

Unidade móvel 2

– Segunda-feira, 9h às 12h – Aldeia Polidoro: est. São Caetano, 2004, parada 38, bairro Lami;

– Terça-feira, 9h às 12h – Rua dos Maias, 4, bairro Santa Rosa de Lima;

– Quinta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Localidades da Liberdade pela manhã e Pampa à tarde, ambas com entrada pela rua Voluntários da Pátria, bairro Humaitá, na Zona Norte;

– Sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Estrada Octávio Frasca, 1283, bairro Restinga.

2024-11-17