Esporte Campeã olímpica do tênis testa positivo com sintomas “severos” para covid

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Campeã olímpica em Tóquio, a tenista suíça Belinda Bencic, de 24 anos, testou positivo para a covid-19 após viagem a Abu Dhabi. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Campeã olímpica em Tóquio, a tenista suíça Belinda Bencic, de 24 anos, testou positivo para a covid-19 após viagem a Abu Dhabi. Em publicação nas redes sociais, ela descreveu seus sintomas como “severos”, apesar de estar completamente imunizada contra o coronavírus.

Bencic é a terceira tenista a ser infectada por covid-19 após a disputa do Mubadala World Tennis Championship. Na segunda-feira, o espanhol Rafael Nadal revelou que também testou positivo para o coronavírus em seu retorno à Espanha. Antes do torneio, a jovem campeã do US Open Emma Raducanu desistiu da competição ao anunciar que estava contaminada.

Em publicação no Twitter, Bencic disse que está isolada e lidando com sintomas “severos”, entre eles febre, dores e calafrio.

“Infelizmente, e embora eu esteja totalmente vacinada, recentemente testei positivo para Covid-19”, disse. “No momento, estou me isolando e tomando todas as medidas de precaução para superar isso da melhor maneira possível, pois estou tendo sintomas bastante severos (febre, dores, calafrios)”, emendou.

O torneio de Abu Dhabi costuma servir de preparação para tenistas que vão disputar o Australian Open, previsto para 17 de janeiro.

Em seu post, Bencic disse que apesar de o timing não ser o ideal, ela vai se esforçar para poder competir em Melbourne quando passar o período de isolamento.

Rafael Nadal

Rafael Nadal contou que fez o exame ao retornar para casa, na Espanha, após torneio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde também havia realizado testes que mostraram resultados negativos para a doença.

“Estou a passar por momentos desagradáveis, mas confio que vou melhorar aos poucos. Agora estou confinado em casa e informei o resultado para as pessoas que estiveram em contato comigo”, relatou.

A próxima competição prevista no calendário do tenista é o Australian Open, em janeiro. A viagem para a Oceania seria realizada em 27 de dezembro. Nadal já informou, porém, que manterá a agenda em aberto por conta da infecção.

“Como consequência, preciso ter total flexibilidade com o meu calendário e vou analisar as opções, dependendo da minha evolução. Vou manter vocês informados de qualquer decisão sobre os meus futuros torneios”, concluiu.

O Campeonato Mundial de Tênis de Mubadala na semana passada marcou o retorno de Nadal para as quadras após uma lesão no pé esquerdo que o levou a encerrar sua temporada de 2021 mais cedo. Ele ficou de fora da Olimpíada de Tóquio e do torneio de Wimbledon. O espanhol não teve vitórias no evento e terminou em quarto lugar após ser superado por Shapovalov no sábado. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte