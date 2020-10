Agro Campeões da raça Simbrasil são de Jaquirana-RS

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O touro Angico Z1 Zorro conquistou o Bi-Grande Campeão Expointer Digital 2020. (Foto: Divulgação)

As raças Simental e Simbrasil se fizeram presentes na Expointer Digital 2020. Neste ano, 26 exemplares participaram da feira que encerrou neste último final de semana. Com apenas 36 meses, o touro Angico Z1 Zorro conquistou o Bi-Grande Campeão Expointer Digital 2020. Seu criador e expositor é Rodrigo Zoratto Borges de Assis, da Cabanha Angico 2, de Jaquirana. O touro, que pesa 863Kg, também foi primeiro prêmio de categoria e Campeão Touro.

Já quem levou para casa o título de Grande Campeã da raça Simbrasil, foi a vaca Angico V2 Vitória, filha da Grande Campeã da Expointer 2019, Angico P1 Princesa. Seu criador e expositor é Eduardo Zoratto Borges de Assis, da Cabanha Angico 1, também de Jaquirana. A Grande Campeã que pesa 545 kg, foi primeiro prêmio de categoria e Campeã Vaca Adulta.

O Jurado da Raça, Marcelo Trigo de Moura, destacou que os dois grandes campeões são animais de altíssima qualidade e expressam o padrão de elite das raças. “O reprodutor Angico Z1 Zorro tem muita profundidade corporal, muita musculatura e caminha com muita facilidade. Já a fêmea Angico V2 Vitória é muito feminina e expressa muita produtividade”, comentou Moura.

O reservado de Grande Campeão macho foi Angico B1 Batman, com 8 meses, pesando 504 kg. Criador e expositor: Rodrigo Zoratto Borges de Assis, da Cabanha Angico 2, de Jaquirana. Também foi primeiro prêmio de categoria e campeão bezerro.

A reservada de Grande Campeã fêmea foi Angico B2 Bella com 220 kg e seis meses de idade. Criador e expositor: Eduardo Zoratto Borges de Assis, Cabanha Angico 1, de Jaquirana. Bella foi também primeiro prêmio de categoria e Campeã Bezerra.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a tradicional feira que ocorre no Parque Assis Brasil, em Esteio, aconteceu no formato híbrido com atividades presenciais e transmissões ao vivo por canais em plataforma digital no site da feira. Mais de mil animais, entre ovinos, bovinos e equinos de 18 raças participaram do evento que ocorreu de 26 de setembro a 4 de outubro.

