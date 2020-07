Esporte Campeonato Catarinense retorna nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Chapecoense enfrenta o Avaí em busca de uma vaga na semifinal Foto: (Márcio Cunha/ACF⁣) Foto: (Márcio Cunha/ACF⁣)

Após o retorno do Campeonato Carioca, agora é a vez do Catarinense retomar a disputa. O torneio recomeça nesta quarta-feira (8), já nas quartas de final, com a disputa dos jogos Criciúma e Marcílio Dias, às 19 horas, no Heriberto Hülse, e Chapecoense e Avaí, às 20h30, na Arena Condá.

No entanto, o campeonato retorna em meio a casos confirmados de coronavírus. O técnico do Marcílio Dias, Moisés Egert, testou positivo para a covid-19 na última segunda-feira (6), e está em isolamento social. Assim, o time será dirigido contra o Cricúma, pelo auxiliar Carlos Alberto Teco.

Outro desfalque por conta da doença está na equipe de arbitragem. Charly Deretti havia sido escalada como quarta árbitra da partida entre Chapecoense e Avaí. Porém, ao realizar o exame para coronavírus, seguindo o protocolo do campeonato, testou positivo. Com isso, ela foi afastada e será substituída na Arena Condá por Tiago Bender.

Na quinta-feira (9), acontecerão os outros dois jogos: Juventus e Figueirense, às 15h, e Joinville e Brusque, às 19h.

