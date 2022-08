Porto Alegre Cancelas de shopping passam a integrar o cercamento eletrônico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

O objetivo da medida é ampliar a identificação de veículos em situação de furto ou roubo Foto: Alex Rocha/PMPA Objetivo da parceria é ampliar a identificação de veículos em situação de furto ou roubo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre firmou, nesta segunda-feira (22), uma parceria com o Shopping Total para integrar o sistema de cancelas do estabelecimento com o cercamento eletrônico da cidade. O objetivo é ampliar a identificação de veículos em situação de furto ou roubo.

Ao passarem pelas cancelas do shopping, os veículos terão as suas placas lidas pelo sistema e, se houver registros de roubo, furto ou carro clonado, um sinal de alerta será emitido ao Departamento de Comando e Controle Integrado do Estado.

“O cercamento eletrônico é um importante aliado nosso para ajudar no combate ao roubo e furto de veículos. Com parcerias como essa, ganhamos todos nós. Precisamos vencer a impunidade, ter rigor, disciplina e melhorar a vida urbana”, disse o prefeito Sebastião Melo.

No primeiro semestre deste ano, o cercamento eletrônico monitorou mais de 185 milhões de placas de veículos em Porto Alegre. A rede de inteligência é composta por 365 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os dados são compartilhados, em tempo real, com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários) e Polícia Rodoviária Federal.

