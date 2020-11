Acontece Candidato a prefeitura de Porto Alegre, Valert Nagelstein, fala na Rádio Pampa

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PSD, o atual Vereador Valter Nagelstein, foi o primeiro concorrente a prefeitura a falar com os ouvintes da Rede Pampa. “A gente fez uma campanha bonita, propositiva, em todos os lugares que eu vou, as pessoas dizem que eu estou preparado. Nós queremos fazer o melhor governo que Porto Alegre já teve”.

Questionado pelo apresentador Pedro Fonseca, qual seria o seu diferencial para assumir o cargo, ele respondeu: A gente tem uma vida de três mandados dedicados Porto Alegre. Antes de ser vereador, eu fui candidato a prefeito mais jovem em 2000. Eu quero fazer uma gestão com transparência. O meu diferencial é a minha experiência executiva. Para sentar na cadeira do prefeito, gerir uma cidade com um orçamento de R$ 8 bilhões, e 33 servidores

públicos e mais de 700 bairros e vilas, 81 bairros formais e muitos irregulares, as pessoas caminhando com o pé no esgoto. Eu quero resolver os problemas de ordem geral, a falta de inovação, a perda econômica que Porto Alegre tem tido. Os 30 mil empregos fechados pelo prefeito, sem ter investido em hospitais. Tem que sentar na cadeira do prefeito e saber o que fazer, e nós sabemos o que fazer. Fizemos uma candidatura de chapa própria. Eu quero pedir um voto de confiança, nós precisamos de uma chance. A eleição é difícil sim, mas eu sou um homem de fé, e rezo para o melhor da nossa cidade.

Em relação a prioridade, caso se eleja, Valter disse: “não fechar o comércio, investir nos hospitais e terceiro cuidar da cidade, finalizar as obra da copa. Criar um ambiente que a gente recupere a economia. Quero ser o prefeito que vai estar na rua.

Em 2018, Nagelstein foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Já em 2020 ingressou no Partido Social Democrático (PSD), assumindo também o posto de presidente da sigla em Porto Alegre. Em 2017 presidiu a CPI da Telefonia Móvel do legislativo, bem como a Frente Parlamentar de Inovação e Tecnologia; Armas Pela Vida e a Frente Parlamentar de Revisão Legislativa (Revogaço).

Também já presidiu a Comissão de Economia, Finanças e do Mercosul e também foi vice-presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação do parlamento. No executivo de Porto Alegre Valter ocupou o cargo de Secretário Municipal da Produção, Industria e Comércio (2010 – 2012) e Secretário Municipal de Urbanismo (2015 – 2016).

