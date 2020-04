Celebridades Cantor Solimões celebra 58 anos com muita irreverência

10 de abril de 2020

Parceiro de Rionegro vai festejar a data especial no domingo

Não existe pessoa nesse Brasil afora que não se renda aos encantos de Luiz Felizardo ou simplesmente, , eterno parceiro de Rionegro. Juntos, formam uma das duplas mais queridas do sertanejo brasileiro.

Simpático, educado e muito, mas muito engraçado, o baixinho de 1m42 conquistou o Brasil com seu talento e irreverência. No próximo domingo (12), o cantor completará 58 anos e, ao que tudo indica não faltará bolo, alto astral e mais amor nessa quarentena.

Outra característica marcante do aniversariante é o “caipirês”, uma espécie de idioma caipira muito ressaltado por Solimões. O que parecia uma brincadeira se tornou um patrimônio da internet e virou até pauta do programa Encontro. Na ocasião, o artista foi entrevistado por Fátima Bernardes e pelo prestigiado professor Pasquale.

“É o modo como as pessoas se expressam no nesse interiorzão do Brasil. Parece que é difícil de ler, mas se ler em voz alta, vai ver que as palavras fluem”, diverte-se.

Uma curiosidade: Solimões é o artista com menos postagem do instagram e, mesmo assim, com maior número de engajamento. Seus vídeos são assistidos, em média, 100 mil vezes por cada postagem. “A turma gosta muito. Não me levo a sério e acho que a vida tem que ser leve assim”, pontuou o artista.

