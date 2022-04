Geral Carnaval 2022: Sambódromo consegue liberação de pista e arquibancadas no Rio

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Sambódromo teve pista e arquibancadas liberadas pelos Bombeiros no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Faltando pouco mais de 24 horas para o início do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, o Sambódromo conseguiu a liberação das arquibancadas e das pistas da Sapucaí. Durante todo o dia, uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros vistoriou o local em detalhes. Carros alegóricos, camarotes e montagens temporárias ainda passavam em revista.

“Fizemos um trabalho minucioso. Todos os equipamentos de segurança foram adequadamente instalados. As outras instalações de camarotes e montagens temporárias, seguem processos individuais de regularização, bem como os carros alegóricos para o desfile”, disse o secretário de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

O Sambódromo recebe agremiações da Série Ouro nesta quarta (20) e na quinta-feira (21), e do Grupo Especial na sexta-feira (22) e no sábado (23). Já no domingo (24) é a vez das crianças. Na terça-feira (26) é o dia da torcida com a apuração das notas do Grupo Especial, que define as campeãs que voltam no sábado (30).

O trabalho de fiscalização para que a festa aconteça em segurança começou na segunda-feira.

“São dois anos de espera. Sabemos da importância do maior espetáculo da Terra para o Rio de Janeiro, mas vidas têm que ser preservadas. Não iremos permitir que camarotes funcionem sem a devida documentação”, disse o secretário. “Tem espaços pedindo autorização para até quatro mil pessoas. Caso não haja documentação, projetos, escape, sinalização e outras exigências, iremos interditar, não tem jeito”, reforçou.

As interdições e desvios no trânsito da região central e em Campinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, para o desfile das escolas de samba, começaram nesta terça-feira (19). A folia foi transferida de fevereiro para abril por causa da pandemia de covid-19.

A prefeitura do Rio recomenda que, na sexta-feira (22), dia útil em que ocorrem os primeiros desfiles do Grupo Especial, empresas situadas no centro da cidade, Região Portuária, Cidade Nova e Estácio adotem o regime de teletrabalho ou os funcionários se desloquem usando apenas o transporte coletivo. No sábado (23), os bloqueios serão mantidos – em razão do feriado de São Jorge – para o segundo dia de desfile do Grupo Especial.

No domingo (24), algumas vias da região central serão liberadas a partir das 9h, mas os bloqueios principais serão mantidos devido ao desfile das escolas mirins. A previsão é que todas as interdições sejam liberadas a partir das 2h da madrugada de segunda-feira.

Os agentes irão trabalhar para garantir a fluidez do trânsito e coibir estacionamentos irregulares. O esquema especial conta com 260 operadores de trânsito, 19 reboques, 29 motocicletas, 30 veículos operacionais e 11 painéis de mensagens.

Quem for ao Sambódromo também deve optar pelo transporte coletivo, de preferência Metrô, trem, VLT ou barca. O Metrô irá circular 24h a partir das 5h de amanhã até as 23h de domingo, com extensão para embarque nas estações Central e Praça Onze até meia-noite.

Os espectadores com ingresso para o lado ímpar do Sambódromo ou que vão ao Terreirão do Samba, bem como os componentes das escolas de samba que se concentram perto do edifício Balança Mas Não Cai, devem desembarcar na estação Central. Para o lado par do Sambódromo e para a concentração ao lado do edifício dos Correios, recomenda-se para o desembarque a Praça Onze. As informações são do jornal Extra e da Agência Brasil.

