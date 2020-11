Polícia Casal é preso com 300 quilos de agrotóxicos chineses em Ijuí

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

PRF prende casal que transportava 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados. Foto: PRF/Divulgação Casal transportava 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Já são quase quatro toneladas de agrotóxicos ilegais apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul desde o início do ano. E no final da manhã desta sexta-feira (20), na BR 285 em Ijuí, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que transportava cerca de 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados em um Vectra.

Em uma ação com a participação do serviço de inteligência, agentes da PRF abordaram um Vectra de Canoas. No veículo estavam o motorista, de 45 anos, e uma mulher, de 41.

O carro estava carregado de agrotóxicos chineses que eram transportados sobre os bancos e no porta-malas. O casal admitiu que pegou o contrabando no Uruguai para levá-lo até Carazinho.

Eles foram presos por crime ambiental e contrabando, sendo conduzidos para a área judiciária federal em Santo Ângelo. O Vectra e os agrotóxicos foram apreendidos.

