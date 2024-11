Futebol CBF oficializa Brasileirão de 10 meses e pausa de 30 dias durante o Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Flamengo, Fluminense, Palmeiras já estão classificados para o Mundial. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Flamengo, Fluminense, Palmeiras já estão classificados para o Mundial. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na terça-feira (12) o calendário do futebol brasileiro da próxima temporada. A grande novidade é o Campeonato Brasileiro durando 10 meses, iniciando no dia 29 de março e terminando no dia 21 de dezembro. O feito inédito aconteceu para não haver conflitos com o Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O Brasileirão será paralisado no período.

Flamengo, Fluminense, Palmeiras já estão classificados. A outra vaga restante vai para o campeão da atual edição da Copa Libertadores da América, ou seja, irá para Atlético-MG ou Botafogo. Os Estaduais, por sua vez, foram antecipados, ocorrendo do dia 12 de janeiro até 26 de março.

“Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro”, anunciou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir. Fizemos bons avanços neste calendário de 2025 e vamos continuar trabalhando. Vamos sempre respeitar o direito de cada um, mas seguiremos com o objetivo de tornar o futebol brasileiro ainda melhor e mais interessante para todos”, completou Ednaldo Rodrigues.

As Datas Fifa também terão suas datas preservadas. O Brasileirão será paralisado, e os times que tiveram atletas convocados terão o intervalo de 48 horas preservados entre o fim do período e suas partidas. Além disso, as semifinais da Copa do Brasil, conforme ocorreu este ano, serão disputadas em dois finais de semana, assim como as finais. Segundo a CBF, a ideia é tornar a competição mais atraente tanto para a facilitação da promoção dos jogos como o acesso aos torcedores aos estádios. O documento foi enviado pela Diretoria de Competições da entidade a federações e clubes do futebol brasileiro.

Calendário de 2025

– Campeonatos Estaduais: 12/1 a 26/3 (16 datas);

– Supercopa do Brasil: 2/2;

– Copa do Brasil: 19/2 a 9/11 (14 datas);

– Série A: 29/3 a 21/12 (38 datas);

– Série B: 5/4 a 22/11 (38 datas);

– Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas);

– Série D: 13/4 a 28/9 (24 datas);

– Conmebol Libertadores: 5/2 a 29/11 (19 datas);

– CONMEBOL Sul-Americana: 5/3 a 22/11 (15 datas);

– CONMEBOL Recopa: 19/2 e 26/2 (2 datas);

– Mundial de Clubes da Fifa – 15/6 a 13/7.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/cbf-oficializa-brasileirao-de-10-meses-e-pausa-de-um-mes-durante-o-mundial-de-clubes/

CBF oficializa Brasileirão de 10 meses e pausa de 30 dias durante o Mundial de Clubes

2024-11-13