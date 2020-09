Polícia Cerca de R$ 2 milhões em mercadorias são apreendidas pela Polícia Federal na Região Central do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Foram apreendidos mais de 2,3 mil smartphones, além de notebooks e relógios smartwaches, entre outros, trazidos ilegalmente para o País Foto: PF/Divulgação Foram apreendidos mais de 2,3 mil smartphones, além de notebooks e relógios smartwaches, entre outros, trazidos ilegalmente para o País. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) de Santa Maria, na Região Central do Estado, anunciou na manhã deste domingo (06) a apreensão de um carregamento de mais de 2,3 mil smartphones, além de notebooks e relógios smartwaches, entre outros, trazidos ilegalmente para o País. As mercadorias de origem estrangeira, todas dentro de caixas lacradas, foram avaliadas em cerca de R$ 2 milhões.

O flagrante ocorreu na noite de sábado (05) em uma estrada vicinal no interior de Caçapava do Sul. Uma Fiat Fiorino foi abordada pelos agentes da PF que haviam recebido uma informação sobre a ocorrência de descaminho de mercadorias trazidas do Uruguai. Na vistoria, os produtos foram encontrados no compartimento de cargas da caminhonete.

O motorista, um catarinense de 43 anos, foi preso e encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

