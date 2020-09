Porto Alegre Temporal alaga ruas e derruba árvores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

A EPTC foi acionada em várias ocorrências desde a madrugada Foto: Divulgação A EPTC foi acionada em várias ocorrências desde a madrugada. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O temporal que atingiu Porto Alegre, sobretudo com intensidade na madrugada deste domingo (06), trouxe também os tradicionais alagamentos nas vias públicas. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) foi acionada em várias ocorrências.

Um dos casos, por exemplo, ocorreu na esquina das ruas Pernambucano e Dona Teodora, no bairro Farrapos. Outro ponto bloqueado pelo acúmulo de água aconteceu no cruzamento das ruas Edu Chaves e 25 de Fevereiro, no bairro São João.

Já uma árvore caiu na rua Desembargador André da Rocha, na área central da cidade. O trânsito ficou bloqueado no trecho. Agentes da EPTC compareceram no local e sinalizaram o local. Uma equipe da CEEE foi mobilizada para reparar a rede de energia elétrica atingida.

A MetSul foi o único serviço de Meteorologia que informou em tempo real o que ocorria na Região Metropolitana de Porto Alegre em reiterados alertas nas redes sociais. “Reforçamos o alerta de temporais localmente fortes de granizo com muitos raios”, postou em um dado momento. “Forte instabilidade segue nas próximas horas com chuva localmente forte, raios e risco de granizo isolado”, advertiu em outra postagem.

