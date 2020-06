Cinema Cerimônia do Oscar de 2021 é adiada para o mês de abril

15 de junho de 2020

Estátua do Oscar coberta de plástico durante preparativos para cerimônia em Los Angeles. (Foto: Reprodução)

Os organizadores do Oscar anunciaram nesta segunda-feira (15) uma mudança na data da cerimônia de premiação do cinema em 2021 do mês de fevereiro para o mês de abril, devido à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood disse que a cerimônia do Oscar será realizada em 25 de abril de 2021. Originalmente, a entrega dos principais prêmios da indústria cinematográfica estava programada para o dia 28 de fevereiro.

A pandemia de coronavírus fechou os cinemas em todo o mundo em meados de março e interrompeu a produção de filmes.

A organizadora do evento também afirmou que filmes que estrearem até o dia 28 de fevereiro poderão concorrer à 93ª edição. Antes das mudanças, apenas filmes exibidos nos cinemas de Los Angeles durante 2020 poderiam ser indicados ao Oscar 2021.

“Nossa esperança, ao estender o período de elegibilidade e nossa data de premiação, é oferecer aos cineastas a flexibilidade necessária para finalizar e lançar seus filmes sem serem penalizados por algo além do controle de qualquer um”, afirmaram em comunicado o presidente da Academia, David Rubin, e a diretora-executiva, Dawn Hudson.

O adiamento da cerimônia aconteceu três vezes antes. Em 1938, por causa grande inundação em Los Angeles. Em 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr. E em 1981, após a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan.

