No verão, período de maior concentração de chuvas no País, os eletrodomésticos podem ser afetados. (Foto: Pexels)

As chuvas de verão são comuns no Brasil, afetando praticamente todo o território, principalmente devido a fenômenos atmosféricos típicos dessa estação. Por isso, nessa época do ano, é importante tomar alguns cuidados para proteger seus eletrodomésticos, já que trovões, raios, ventanias e enchentes podem, além de causar destruição, levar à perda de aparelhos, que ficam expostos a curtos-circuitos, surtos de energia e águas sujas. Para preservar seus aparelhos e garantir uma longa vida útil em meio a esse clima, Veja a seguir um guia com 4 dicas importantes.

1) Quais são os riscos de uma tempestade para aparelhos?

Durante o verão, época em que as tempestades são mais frequentes, intensas e com muitos raios, os eletrodomésticos ficam vulneráveis a descargas elétricas e curtos-circuitos. O risco de danos aumenta com surtos elétricos, sobretensões e variações de energia, comuns antes, durante ou após os temporais. Além disso, o contato dos aparelhos com a água da chuva pode afetar seus componentes internos, causando danos parciais ou totais.

Os surtos elétricos, conhecidos também como picos de energia, ocorrem quando um raio desfere uma forte descarga na rede elétrica, sobrecarregando-a e aumentando sua tensão. Esse aumento repentino de energia pode danificar os equipamentos conectados à tomada, causando estragos significativos, como a perda parcial ou total dos componentes dos aparelhos.

Já as sobretensões podem afetar as linhas de distribuição de energia elétrica, causando um aumento excessivo de carga. Se essa elevação atingir os eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e eletroportáteis, pode resultar em danos irreversíveis, pois os aparelhos receberão uma carga muito maior do que a recomendada, o que pode levar à perda parcial ou total do produto.

As variações de energia, por sua vez, são extremamente comuns durante chuvas e ventos fortes, que afetam os fios condutores e geram instabilidade. Nesse cenário, apagões e quedas de luz podem ocorrer com frequência, prejudicando os aparelhos ligados à tomada, pois estes não foram projetados para suportar tamanha quantidade de energia. Por isso, a recomendação é sempre desligá-los quando um temporal estiver se aproximando, evitando sobrecarga ou até curtos-circuitos.

2) Como proteger eletrodomésticos dessas ocorrências?

Para evitar a perda de aparelhos durante os temporais, é importante tomar alguns cuidados que ajudam a prevenir danos e custos com reparos. Veja as dicas a seguir:

* Mantenha a fiação elétrica em boas condições. Primeiramente, escolha materiais de qualidade para compor sua instalação elétrica, a fim de diminuir os riscos de curtos-circuitos por conta do uso de materiais de baixa qualidade. Além disso, não deixe fios desencapados. Em vez disso, cuide para estarem sempre bem isolados e posicionados de forma a não ficarem expostos.

* Desconecte os eletrodomésticos da tomada durante tempestades. As descargas elétricas causadas por raios podem provocar surtos e sobrecargas de energia, prejudicando os aparelhos, que não suportam esse excesso. Retirá-los da tomada assim que um temporal se aproximar é uma maneira eficaz de evitar danos e despesas indesejadas.

* Durante as chuvas, evite usar os aparelhos devido à instabilidade da rede elétrica, que pode sofrer surtos de energia, apagões ou quedas de luz, colocando os equipamentos em risco de avarias.

* Invista em itens que auxiliem na proteção dos eletrodomésticos e eletrônicos, como nobreaks, filtros de linha e estabilizadores. O nobreak possui estabilizadores que mantêm os aparelhos funcionando sem variações de energia ou durante quedas de luz, protegendo-os de surtos elétricos. Já o filtro de linha bloqueia a passagem de correntes altas, enquanto o estabilizador equilibra a tensão para evitar sobrecargas nos eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos.

* Verifique o aterramento da residência. Algumas ferramentas, como multímetro ou uma lâmpada incandescente de 60 W, podem ser usadas para fazer tal medição. Caso necessário, solicite a ajuda de um profissional para realizar essa análise.

* Por último, acompanhe a previsão do tempo em portais e veículos de notícias para não ser surpreendido pelos temporais. Isso possibilitará que você se prepare, retirando os eletrodomésticos das tomadas com antecedência, principalmente se estiver saindo de casa.

3) O que fazer se os eletrodomésticos queimarem?

Infelizmente, é muito comum que eletrodomésticos sejam danificados por conta dos efeitos das tempestades. Nesse caso, o usuário pode entrar em contato com a companhia responsável pelo fornecimento de energia para solicitar o ressarcimento, tanto para reparos quanto para aquisição de um novo aparelho, quando o dano é total.

Para isso, o cliente deve anotar o horário das instabilidades no fornecimento de energia e o protocolo de atendimento fornecido pela operadora, além de fotografar os danos e ter em mãos a nota fiscal do aparelho. Em seguida, é necessário preencher o formulário disponibilizado pela operadora, que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pode solicitar uma verificação in loco do equipamento no prazo de 10 dias corridos após o pedido de ressarcimento. Após a análise, a concessionária tem 15 dias para responder e, se aprovado, 20 dias para efetuar o pagamento.

4) Quando é seguro ligar os aparelhos após uma tempestade?

Somente após o término da tempestade, com raios e trovões cessados, é seguro religar os eletrodomésticos e outros aparelhos. No entanto, não se deve fazer isso imediatamente. O ideal é aguardar entre alguns minutos e até uma hora antes de conectar os equipamentos novamente. Esse tempo de espera é fundamental para que a tensão elétrica acumulada na rede seja normalizada, prevenindo que os aparelhos recebam uma descarga excessiva, o que poderia danificá-los.

