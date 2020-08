Você tem ido ao banheiro regularmente? Se a resposta for não, a falta de fibras pode ser um dos motivos para isso acontecer. A prisão de ventre é um distúrbio no qual o indivíduo permanece com dificuldades em evacuar, ainda que sinta vontade de ir ao banheiro. Essa condição chata, também conhecida como constipação intestinal e intestino preso, pode causar grandes desconfortos e em alguns casos, é um risco à saúde da pessoa afetada.

A melhor maneira de se libertar desse problema intestinal é consumir muitas fibras e aumentar consideravelmente o consumo de água. Pensando nisso, separamos 5 alimentos ricos em fibras ideais para que o seu organismo funcione perfeitamente. Então, pega caneta e papel, anota essas dicas e nunca mais sofra com prisão de ventre!

Mamão

Quem nunca ouviu da mãe ou da avó um “come mamão!” quando estava com o intestino preso? Saiba que elas estavam certas! Esta fruta, além de possuir uma grande quantidade de fibras, contém a papaína, que é a ajudinha perfeita para o seu processo digestivo funcionar bem. Caso você não seja fã de mamão, experimente consumi-lo em vitaminas e sorvetes, fica uma delícia!

Abacate

O abacate também é uma excelente fonte de fibras. Cada 100 gramas da polpa apresenta cerca de 6,3 gramas desses carboidratos. Além disso, é rico em gorduras boas que são ótimas para o intestino e aumentam o colesterol bom do organismo. É muito simples acrescentá-lo em sua dieta alimentar, ele fica incrível em saladas, cremes, patês. Sem contar o queridinho da comida mexicana: guacamole, que dispõe várias versões, inclusive as fits.

Manga

São vários os tipos desta fruta: Espada, Kent, Rosa, Palmer, Haden. Mas é especialmente da Tommy que vamos falar. Ela sustenta 2,1 g de fibras a cada 100 g. Para aproveitá-la 100%, o recomendado é consumir a deliciosa manga in natura. Porém, você pode apostar em saladas para degustá-la de uma outra forma ainda mais apetitosa. Os doces fits também super combinam com ela, como geleia, mousse, sorvete, flan. Use e abuse da criatividade!

Cereais integrais

Não tem como falar dos alimentos para intestino preso sem citar os cerais integrais. Este grupo inclui arroz integral, aveia, cevada, quinoa, trigo em grãos, e muito mais. Assim como os outros componentes, estes alimentos têm fibras garantidas para dar e vender! E não precisa de muito esforço para adicioná-los em suas receitas, é preciso apenas substituir as tradicionais massas que não saem da sua lista de mercado, pelos produtos feitos com farinha de trigo integral. Ah, e se você deseja economizar, opte pela aveia, que é barata e rende deliciosos pratos como bolos e biscoitos e fica ótima acompanhada de iogurtes naturais.

Feijão

Óbvio que não podia faltar o clássico feijão! Aliás, a marca registrada das refeições brasileiras é o arroz acompanhado do feijão. Provavelmente, este ingrediente, cheio de fibras, já faz parte do seu dia a dia. E ao contrário do que muitos pensam, ao consumi-lo adequadamente, ele ajuda a emagrecer. No frio, arrisque em sopas para degustar esta leguminosa saborosa e nutritiva.

Gostou de conhecer mais sobre os alimentos para o intestino preso? Caso o quadro persista, não esqueça de procurar uma opinião médica para obter uma alimentação e orientação adequada.