Cinco pontos para prestarmos atenção na tensão entre Marte e Plutão

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Marte é o Deus da Guerra, do impulso e canalizador de energia. (Foto: Reprodução)

Marte retrógrado e Plutão fizeram uma quadratura, nesta sexta-feira (9), que resultou em uma energia tensa por alguns dias. Esse aspecto trará conflito entre as áreas que esses planetas governam.

Marte é o Deus da Guerra, do impulso e canalizador de energia. Em Áries, ele se sente em casa e potencializa suas características. Já Plutão é o signo da transformação, sombra e do subconsciente (das profundezas). Em Capricórnio, ele joga luz nas questões relacionadas ao poder, ao conservadorismo e instituições.

Ambos os planetas podem ser cabeças quentes. Então, quando eles não estão cooperando um com o outro, cuidado!

1-Mágoas à tona

Sabe aquele sentimento de rancor escondido lá embaixo do tapete? A ventania dessa quadratura pode trazer esse pó à tona e influenciar os conflitos. Já que sabemos sobre essa energia, o melhor a fazer é tentar nos acalmarmos, antes de tomar qualquer decisão.

2-Olhe para dentro

Estamos com uma sensação de angústia. Dependendo do elemento predominante do nosso mapa natal (se for água e terra, principalmente), estaremos sensitivos e com uma intuição de que algo grande irá ocorrer. Por isso, vamos tentar observar as nossas profundezas e buscarmos o aprofundamento, quem sabe, do autoconhecimento.

3-Impulsos por ser escutado

Todos nós temos uma ideia ótima, mas o problema é que todos queremos falar. Todos nós queremos conduzir a cena. É possível que essa questão façamos perder a paciência ou ajamos de forma impetuosa.

4-Jogo de poder

Em um campo macro, é possível que ocorram muitas disputas de poder, sendo que algumas delas podem ser suscitadas ou mostradas com essa quadratura. Plutão em Capricórnio tem sede de poder, Marte em Áries quer a todo custo. Portanto, é possível que algumas consequências disso incidam sobre nós.

5-Enfrente os medos

Mas também é possível tirar proveito! Marte é o planeta da coragem, pronto para ir onde ninguém foi antes, enquanto Plutão governa os nossos medos. Isso significa que pode ser um excelente momento para enfrentarmos os medos dos quais normalmente fugiríamos.

Descoberta da Nasa

A Nasa descobriu em Marte um campo de areia que, com o passar dos anos, se transformou em uma rocha sólida. Apesar de sua mudança de forma, os cientistas afirmam que a preservação deste campo é uma descoberta importante e única, considerando que o mesmo seria impossível acontecer na Terra.

A constatação só foi possível por meio de imagens captadas pela High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), super câmera que está a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter.

De acordo com a pesquisa publicada no JGR Planets, entender como estas dunas resistiram ao teste do tempo pode oferecer uma visão mais ampla sobre os processos sedimentares no planeta vermelho, e também revelar detalhes geológicos do corpo celeste.

