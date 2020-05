Dicas de O Sul Cinemateca Capitólio oferece programação virtual

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhamento de links de filmes já indicou mais de 60 títulos. Foto: Cesar Lopes/PMPA

Em função da pandemia do novo coronavírus, a Cinemateca Capitólio vem mantendo diferentes ações em suas redes sociais. Desde 19 de março, além do compartilhamento diário de links de filmes, são publicadas, em dias intercalados, duas seções informativas: Histórias do Cinema Gaúcho e Cartazes do Cinema Gaúcho. Juntas, as atividades somam 30 postagens até o momento. A programação virtual pode ser conferida na página do Capitólio no Facebook.

Histórias do Cinema Gaúcho

A série de postagens já resgatou a trajetória de pioneiros do cinema local como Eduardo Hirtz e Eduardo Abelim e de atores como Mary Terezinha, até hoje a recordista em participações em longas produzidos no Rio Grande do Sul, tendo atuado em 12 filmes ao lado de Teixeirinha. Também foram tema dos posts Breno Mello, jogador de futebol porto-alegrense que protagonizou o filme francês Orfeu do Carnaval, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e do Oscar de melhor filme estrangeiro; e o cartazista Benício, do Festival de Cinema de Gramado ou de salas de cinema como o Bristol, o Ponto de Cinema e o Recreio Ideal, primeiro cinema fixo de Porto Alegre, inaugurado em 1908.

Cartazes do Cinema Gaúcho

A seleção procura valorizar o papel dessas peças gráficas de divulgação, várias delas depositadas no Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio, destacando o trabalho de artistas e designers muitas vezes anônimos e que ajudam a contar a história do cinema produzido no Rio Grande do Sul em diferentes épocas.

O compartilhamento de links de filmes já indicou mais de 60 títulos. Essa ação de curadoria virtual também é realizada pela equipe do Programa de Alfabetização Audiovisual da Cinemateca Capitólio, que disponibiliza em sua página filmes dirigidos ao público infanto-juvenil.

