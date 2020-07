Brasil Claudia Ohana é acusada por ONG de devolver cachorrinhos após cinco meses de adoção

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

A atriz disse que nunca teve a intenção de se livrar dos cachorros. (Foto: Reprodução)

A atriz Claudia Ohana se viu em uma polêmica após ser acusada pela ONG “Projeto Toca do Bicho” de ter devolvido os dois cachorrinhos que ela adotou em dezembro do ano passado. Por outro lado, a artista se pronunciou ao site Hugo Gloss e garantiu que apenas deixou os animais temporariamente no abrigo. De acordo com Claudia, ela tinha a intenção de buscá-los depois.

O caso se tornou público pela própria ONG, que anunciou em suas redes sociais que os pets estavam novamente disponíveis para adoção. “Fui adotado com dois meses com meu irmão. Fui devolvido aos sete meses. Me pergunto o que eu fiz para merecer. Estou muito deprimido. Preciso de um amor de uma família. Beijos do Tigrão”, dizia o abrigo com uma foto de um dos doguinhos.

“Precisamos de uma família urgente para Tigrão e seu irmão! Estão muito deprimidos depois que foram devolvidos. Não é justo. Eles não pediram para passar por isso. Nos ajudem a achar uma família para esses lindos bebês de porte grande! Serão castrados no domingo! Já estão vacinados”, informava a legenda.

Em uma segunda publicação, o projeto mostrou a foto do outro cachorrinho de Ohana. “Eu sou o Thor, irmão do Tigrão, do post anterior. Não me sai da cabeça porque mamãe nos devolveu. Ela dizia que não obedecíamos, que destruímos coisas, mas não teve paciência com a gente. As tias da Toca orientaram em tudo, ofereceram adestrador, mas mamãe fez tudo errado. E pior, no final, nos devolveu!”, legendou o abrigo, sobre os motivos que teriam sido alegados pela atriz.

Segundo a ONG, Claudia também não teria se manifestado desde que deixou os animais lá de volta. “Sequer ligou para saber como estávamos desde que saímos da casa dela. Acreditam? E aquelas fotos que tirava e postava? Seriam encenação? Nos adotou bebês e agora que crescemos, quem vai nos adotar juntos? Vamos sofrer de novo a dor da separação. Adotar é um ato responsável. Temos sentimentos. Portanto, não façam como nossa antiga tutora. Pensem bem antes de adotar”, aconselhou, por fim.

Diante da repercussão neste domingo, Claudia fez uma série de Stories no Instagram para se pronunciar sobre o caso, mas os deletou pouco tempo depois. A artista explicou por que decidiu deixá-los com a ONG por um tempo. “Resolvi fazer um vídeo sobre meus cachorros que eu adotei. Eu fiquei muito chateada com o pessoal do Toca do Bicho, muito magoada. Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia, aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa e aguentei três meses de limpar tudo e eles foram destruindo, [o que é] normal de cachorro pequeno, mas eu não tava aguentando por causa das minhas costas”, contou.

Ohana, então, explicou que tinha a intenção de deixá-los com um primo próximo, mas a equipe do “Toca do Bicho” não permitiu. Diante disso, ela disse que foi o próprio abrigo quem sugeriu levar os animaizinhos para lá. “Eles falaram que os [cachorros] poderiam ficar lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos e que depois eles voltariam para cá porque a minha intenção, depois da pandemia, era poder voltar”, declarou.

Segundo a atriz, ela não foi avisada de que a ONG iria colocá-los para adoção. “Estava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito, muito chateada. Eu sinto muita falta deles, eu não abandonei eles. É muito chato isso”, lamentou.

Após a resposta de Ohana, o projeto explicou que decidiu colocar os pets para adoção novamente porque a artista não chegou a procurá-los nenhuma vez desde que os deixou lá. “A devolução do Thor e do Tigrão causou repercussão como todo caso de devolução de animais gera. Não somos sensacionalistas, e fazemos um trabalho sério na ONG, tanto que não citamos o nome do tutor que os devolveu nas postagens. Só que todo animal que é devolvido a gente posta para que tenha nova chance de adoção”, apontaram.

