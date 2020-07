Brasil Demitida da Globo, Vera Fischer fala de volta às novelas e cogita nova carreira

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Entre suas opções futuras está a carreira de apresentadora. (Foto: Divulgação)

Dispensada da Globo em junho, Vera Fischer começa a vislumbrar novas possibilidades para sua carreira. Em entrevista para o Mundo Pós-Pandemia, da CNN Brasil, nesta sexta-feira (17), a veterana de 68 anos se ofereceu para ser apresentadora de uma produção de entretenimento. “Um programa falando sobre cultura, cinema e teatro. Isso eu aceito, eu topo”, disse.

Em bate-papo com as apresentadoras Daniela Lima, Luciana Barreto, Lia Bock e Thais Herédia, Vera Fischer falou sobre seus projetos após ter sido uma das vítimas da política de redução de gastos da Globo.

“Eu nunca vou deixar de ser atriz. Eu sou uma atriz de palco. Eu gosto de estar no palco. Embora eu tenha feito muitos filmes, novelas e séries de sucesso, não quer dizer que eu não vá voltar a fazer novelas em televisão”, disse.

“Existem várias redes. E, hoje em dia, temos muitas séries sendo feitas e eu quero me incluir nisso aí. Eu acho que representar é algo visceral e eu preciso disso. Eu vou precisar estar no palco quando der e, quando não der, virtualmente”, continuou.

Entre suas opções futuras está a carreira de apresentadora. “Penso em ter um programa sobre teatro. Eu penso em fazer um programa, talvez, falando sobre filmes, sobre como vejo o panorama do cinema hoje em dia via streaming”, entregou.

“Porque eu sei que existem grandes diretores contrários a essa nova abertura. Eles querem cinema, querem tela grande e não aceitam muito que seus filmes sejam vistos em streaming. Gente, pelo amor de Deus, temos que encarar essa realidade. Isso vai existir e tem que acompanhar”, alertou.

Durante a pandemia, Vera, que tem uma gigantesca coleção de DVDs, viralizou com indicações de filmes e séries nas redes sociais. A nova função lhe rendeu o apelido de Veraflix, um trocadilho entre o nome dela e o serviço de streaming Netflix. Uma prova de que a artista já começa a caminhar em seu projeto de apresentadora de uma atração sobre cultura.

“A gente não pode desprezar o que está vindo agora. Essa nova era, ela está mostrando para gente um leque de opções. Então, a gente tem que aproveitar. Seja no teatro, seja fazendo programa de entrevistas, o que não é o meu caso. Entrevista não. Mas um programa falando sobre cultura, cinema e teatro, eu aceito. Eu topo fazer isso”, se ofereceu.

