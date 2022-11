Acontece Clima de Copa do Mundo invade rede de ferragens em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

A rede de ferragens Thony conta com quatro unidades físicas na Capital Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rede de ferragens Thony, em Porto Alegre, entrou no clima esportivo com a Copa Thony de Ofertas. Toda a semana, até o final da Copa do Mundo do Catar, o público poderá conferir junto às unidades físicas e no e-commerce inúmeros produtos com preços e condições especiais, trazendo marcas consagradas da construção e envolvendo atividades nas lojas, com promoções, brindes e a interação direta com os clientes.

Trata-se de um grande convite para ingressar no clima da Copa. Seja pintando a casa ou a sala da TV, para receber os amigos e causar aquela boa impressão, ou que tal antecipar aquela reforma na garagem e transformar no QG oficial para torcer com a família? Ou dar aquela repaginada na iluminação da área externa para fazer aquele churrasco da vitória da seleção perto da piscina?

“Todos nós, brasileiros, estaremos motivados e unidos, na torcida pela nossa seleção, rumo ao hexacampeonato. E nada mais justo, aproveitarmos essa empolgação esportiva para surpreender as pessoas com oportunidades de compras especiais, para renovar seus lares criando um visual e, até mesmo, prepará-los para as festas de fim de ano”, explica Ricardo Oliveira, diretor-geral da rede de ferragens Thony.

Para intensificar a comunicação da campanha Copa Thony de Ofertas, foram criadas peças publicitárias, e as vitrines das lojas foram adesivadas.

A rede conta com quatro unidades físicas. A matriz fica na rua Lucas de Oliveira, 1.780, no bairro Bela Vista, e as filiais na avenida Barão do Amazonas, 1.256, no bairro Jardim Botânico; na avenida Getúlio Vargas, 881, no bairro Menino Deus; e na rua Passo da Pátria, 155, no bairro Bela Vista. Mais informações no site www.thony.com.br.

