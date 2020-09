Agro Colheita de grãos de verão no Rio Grande do Sul deve crescer 40,27% em 2021

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Após ano de estiagem, Estado colherá 32,5 milhões de toneladas de soja, milho, arroz e feijão Foto: Agência Brasil Após ano de estiagem, Estado colherá 32,5 milhões de toneladas de soja, milho, arroz e feijão. (Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Após passar por estiagem prolongada e enfrentar quebra na produção agrícola neste ano, o Rio Grande do Sul deverá ter uma supersafra de grãos no próximo verão. De acordo com a primeira estimativa para o ciclo 2020/2021, divulgada nesta quinta-feira (10) pela Emater, o Estado colherá 32,5 milhões de toneladas de soja, milho, arroz e feijão – em relação ao ciclo 2019/2020, o crescimento chega a 40,27%.

O avanço expressivo é justificado, principalmente, pela baixa base de comparação, fruto do tempo seco. Ainda assim, os grãos de verão ganharão espaço no Estado: a área plantada totalizará 7,86 milhões de hectares, aumento de 1,85% frente à safra passada.

Como nos anos anteriores, o carro-chefe será a soja. A oleaginosa romperá a barreira dos 6 milhões de hectares pela primeira vez na história. A área cultivada chegará a 6,07 milhões de hectares, incremento de 1,55%. A produção deverá ficar em 18,95 milhões de toneladas, expansão de 68,82% em relação ao ciclo passado.

Outro grão que foi afetado diretamente pela estiagem, o milho também deve ter números mais positivos no ciclo 2020/2021. A área cultivada vai alcançar 786,9 mil hectares, incremento de 4,7%. Com isso, a produção esperada é de 5,94 milhões de toneladas, alta de 43,05%.

Cultura que voltou a ser valorizada recentemente, o arroz voltará a ganhar espaço. A área cultivada deverá chegar a 967,5 mil hectares, avanço de 1,7%. Já a produção esperada é de 7,59 milhões de toneladas.

Já o feijão será cultivado em 37,4 mil hectares, incremento de 0,89%. É esperado avanço de 19% na produção, atingindo 64,5 mil toneladas.

