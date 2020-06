Brasil Com 1.185 novos registros em 24 horas, o Brasil já tem quase 54 mil mortes causadas pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Do total, 484.893 estão em observação, 649.908 foram recuperados. (Foto: Reprodução)

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por Covid-19 e elevou o total de mortes para 53.830. A atualização diária traz um aumento de 2,2% no número de óbitos em relação a terça-feira (23), quando o total estava em 52.645.

Na detecção de novos casos da doença, foram 42.725 novos diagnósticos confirmados totalizando 1.188.631. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 3,7% sobre o número de terça, quando constava o total de 1.145.906.

Do total, 484.893 estão em observação, 649.908 foram recuperados e 3.904 mortes estão em investigação.

Os Estados com maior número de óbitos são São Paulo (13.352), Rio de Janeiro (9.295), Ceará (5.815), Pará (4.726) e Pernambuco (4.425). Ainda figuram na lista dos com altos índices de vítimas fatais em função da pandemia: Amazonas (2.710), Maranhão (1.836), Bahia (1.541), Espírito Santo (1.463), Alagoas (938) e Paraíba (828).

Os Estados com mais casos confirmados da doença são: São Paulo (238.822), Rio de Janeiro (103.493), Ceará (99.578), Pará (91.708) e Maranhão (73.314).

Expectativa de platô

Ao contrário de um “certo platô” na notificação de casos de Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde destacou que houve uma curva elevada na última semana epidemiológica (14 a 20 de junho), em relação ao mesmo período anterior (7 a 13 de junho). A média diária semanal passou 25.381 para 31.009 no período.

“Parecia que a curva estava chegando a um certo platô, e entre a semana 24ª para 25ª, tivemos um aumento de 22%”, aponta Arnaldo Correia, Secretário de Vigilância em Saúde da pasta, em coletiva de imprensa.

A constatação do secretário contraria declarações da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. Na ocasião, ao citar que a Índia teve sucesso no combate à Covid-19 por utilizar a cloroquina preventivamente, ela disse, sem apresentar dados ou estudos, que o Brasil começou a apresentar queda na curva da doença desde o dia 20 de maio, quando o governo editou a orientação para uso ampliado do remédio.

Questionado sobre a elevação da curva e a expectativa frustrada de se chegar uma estabilização dos casos, o secretário Arnaldo Correia tergiversou.

“Quando a gente fala de chegar no platô, não significa que encerrou. Mas vamos analisando a cada semana epidemiológica”, disse.

Ele destacou que em algumas regiões, sobretudo do Norte, há uma tendência de estabilidade ou queda de casos. Mas, por outro lado, os números no Sul são ascendentes.

Segundo os dados da pasta desta quarta, o país está no segundo lugar do mundo, em termos absolutos de casos e mortes. Por milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 13ª posição (5.656/milhão) e 10° em mortalidade (256/milhão de moradores).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil