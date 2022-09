Acontece Com 17 cases inéditos, Pmweb concorre nas três maiores premiações de tecnologia do mundo

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Os eventos globais acontecerão nos EUA em setembro e outubro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Pmweb, empresa líder de CRM no Brasil, que atua com marketing, tecnologia e dados, vai participar dos três maiores eventos mundiais de TI que acontecem nos EUA. Os encontros globais reúnem a comunidade das principais plataformas de tecnologia que atuam na aceleração da inovação nos negócios e no gerenciamento de relacionamento entre empresas e pessoas.

Ainda em setembro, no 20° DreamForce, evento da SalesForce, em São Francisco, a Pmweb concorre com quatro cases no Innovation Awards, maior premiação entre os clientes da plataforma. Já em outubro, a empresa marca presença em outros dois grandes encontros. O Forge, que recebe a comunidade Braze, em Nova Iorque, conta com dois cases Pmweb na premiação Torchie Awards. Além disso, a líder de CRM participa também com 11 cases no Markie Awards, que acontece durante o Oracle CloudWorld 2022, evento da Oracle, em Las Vegas.

“Estamos muito orgulhosos de, em apenas nove meses, ter desenvolvido 17 cases de sucesso que estão concorrendo em três grandes premiações globais de tecnologia. Sem dúvida, este é o resultado do trabalho de uma equipe criativa, inquieta e motivada que está sempre buscando soluções e estratégias inovadoras para o fortalecimento do relacionamento das marcas e de seus clientes”, comenta Grazielle Sbardelotto, VP de Marketing Cloud da Pmweb. “Estamos agora na torcida para que nossos cases sejam todos premiados”, completa.

