Acontece STIHL realiza evento no Cais Embarcadero para celebrar a chegada da primavera

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

O projeto “Flores no Cais” terá atrações artísticas de 22 a 25 de setembro. Foto: Johnny Marco Foto: Johnny Marco

Com o objetivo de celebrar a chegada da primavera, a STIHL apresenta o “Flores no Cais”, de 22 a 25 de setembro, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Com o apoio da Prefeitura de Ivoti e do Mátria Parque de Flores, o evento trará uma programação com atrações artísticas, como a exposição especial com o tema da estação no Espaço Multiverso, além de concertos musicais todos os dias. A entrada no Cais Embarcadero é gratuita.

A STIHL terá um espaço localizado no Gramado Central, logo em frente ao portão de acesso, que funcionará com atendimento das 11h às 18h, no qual estará disponível a linha de produtos a bateria voltados para jardinagem e uso doméstico para experimentação. A exposição cultural de primavera, no espaço Multiverso, terá ingressos promocionais e funcionará de terça a sexta, das 15h às 23h, e sábado e domingo, das 12h às 23h. As atrações musicais serão sempre ao pôr do sol, a partir das 17h30.

Programação

Mostra de Primavera no Multiverso Experience

Quinta e sexta – a partir das 15h

Sábado e domingo – a partir das 12h

Concertos de Primavera

22/09 – Jazz com Mari Kerber e Bernardo Scarton

23/09 – Jazz com Mari Kerber e Ale Ravanello

24/09 – Camerata Ivoti

25/09 – Camerata Ivoti

Sempre às 17h30min, no Palco Stella Artois

