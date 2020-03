Rio Grande do Sul Com 28 casos, governador vai decretar estado de calamidade no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Segundo Leite, medidas são drásticas, mas necessárias. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Segundo Leite, medidas são drásticas, mas necessárias. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite informou pelo Twitter na noite desta quarta-feira (18) que irá decretar estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por conta do coronavírus. Segundo Leite, é uma medida drástica, mas necessária no momento delicado que vivemos.

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (18). No total, o Estado passa a ter 28 casos confirmados para a doença. Os registros não constam no boletim epidemiológico divulgado mais cedo, em virtude do horário de fechamento do material.

Os novos casos são os seguintes:

• Homem, 63 anos, de Serafina Corrêa, internado em Bento Gonçalves. Viajou ao Paraguai.

• Mulher, 34 anos, residente em São Paulo, notificada em Porto Alegre.

• Homem, 32 anos, de Porto Alegre. Contato com caso positivo na Bahia.

• Homem, 72 anos, de Porto Alegre. Contato com outro caso positivo.

• Homem, 18 anos, de Torres. Viagem para a Irlanda.

• Homem, 35 anos, de Porto Alegre.

• Mulher, 65 anos, de Porto Alegre. Viajou para Índia e Turquia.

• Homem, 37 anos, de Farroupilha. Viajou para Inglaterra.

• Homem, 52 anos, de Campo Bom. Viajou para França e Inglaterra.

Além desses, há outros 39 casos suspeitos e outros 377 em análise. Conforme o boletim epidemiológico, no Rio Grande do Sul, até esta quarta-feira (18), foram notificados 388 casos suspeitos de coronavírus, dos quais 42 são novos em relação ao dia anterior. Após a confirmação do primeiro caso no RS, no dia 10 de março, observa-se um aumento considerável no número de notificações.

Ainda nesta quarta, o governo do Estado anunciou novas medidas para reduzir o prejuízo econômico em função do vírus. O objetivo foi discutir o cenário econômico a partir da pandemia e encaminhar ações nessa área.

O Banrisul ampliará a oferta de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Algumas das principais ações serão voltadas a pessoas jurídicas. Será concedida carência de até dois meses no pagamento de prestações de dívidas contraídas pelas empresas no banco. Além disso, aqueles empreendedores que já tiverem alcançado o limite de endividamento em relação ao Banrisul poderão ampliar esse teto em até 10%.

Em relação à doença, se houver necessidade de esclarecimentos sobre o coronavírus, a população e profissionais de saúde podem telefonar para o número 150, Disque Vigilância do governo do Estado, ou escrever para o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h.

O SUS (Sistema Único de Saúde) também oferece o Disque Saúde 136, de abrangência nacional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h.

Encerramos há pouco uma reunião de governo na qual decidimos pela decretação de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por conta do #coronavírus. É uma medida drástica, mas necessária no momento delicado que vivemos. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 18, 2020

O decreto ainda está sendo editado pelos nossos técnicos e será apresentado amanhã à sociedade gaúcha. Vamos intensificar ações que ajudem a minimizar os efeitos da pandemia no RS. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 18, 2020

