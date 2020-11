Ciência Com a Estação Espacial Internacional lotada, um astronauta precisará dormir na nave

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Um dos quatro astronautas que irão neste final de semana para lá, terá de dormir na nave. (Foto: Nasa)

Após adiar algumas vezes, o programa da Nasa (a agência espacial norte-americana) e SpaceX deverá prosseguir neste sábado (14) com o lançamento do foguete Crew Dragon. Ao todo são quatro astronautas que irão partir da terra até a Estação Espacial Internacional (ISS) e irão se juntar aos três tripulantes da Expedição 64. Como serão muitas pessoas para ocupar a ISS, é provável que algum dos astronautas será “obrigado” a dormir na espaçonave.

Como na Estação Espacial Internacional há somente 6 dormitórios e mais quatro astronautas se juntaram a Kate Rubins, Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, não haverá espaço suficiente para acomodar todos devidamente. Mike Hopkins, como comandante da Crew Dragon, se prontificou a dormir em outro lugar.

Mike diz: “Estamos atualmente com um dormitório a menos para a tripulação na estação. Enquanto isso, eles estão explorando opções onde eu possa dormir, incluindo a própria cápsula.”

De acordo com Mike, já existem planos para o envio de dormitórios extras para a extação, porém os módulos não irão chegar a tempo. Sabe-se que a nave da SpaceX suporta até sete passageiros, porém não caberia todas as cargas necessárias. O astronauta da Nasa Shannon Walker, explica: “Teria espaço para eles, mas não para as cargas.”

Além de haver uma lotação nos dormitórios, os astronautas terão de revezar entre si para utilizarem os equipamentos de exercícios físicos. Shannon diz: “Um dos principais pontos que vamos ter que nos atentar mais é o agendamento de tudo, principalmente dos equipamentos de exercícios. Todos temos que nos exercitar todos os dias, e isso é muito importante. Existem cronogramas bem mais apertados associados ao uso dos equipamentos, o que vai nos dar menos flexibilidade no resto do dia.”

Parceria entre a Nasa e a SpaceX

A missão realizada pela tripulação do foguete Crew Dragon é a primeira feita em parceria entre a NasaA e a SpaceX. Comandada por Michael Hopkins, a nave espacial será pilotada por Victor Glover, além de ter a presença de Shannon Walker, a especialista em missões, e Soichi Noguchi, astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

Os astronautas chegaram na Florida no início desta semana e estão se preparando no momento para o lançamento do foguete neste final de semana.

