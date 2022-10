Inter Com atividades técnicas e táticas, Inter se prepara para a partida contra o Coritiba

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com 60 pontos somados na tabela, o Colorado está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está se preparando para o próximo compromisso no Brasileirão. Em uma sequência de onze jogos sem perder na competição, o Colorado está treinando forte para enfrentar o Coritiba no domingo (23), às 18h, no estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No treinamento desta quinta-feira (20), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado. Os primeiros exercícios foram de posse de bola. Depois o treinador dividiu o elenco em três equipes e realizou trabalho de cruzamento e finalizações de um lado do campo.

Com 60 pontos na tabela do Brasileirão, o time de Mano Menezes está na segunda colocação muito perto de garantir a classificação para a próxima Libertadores da América do ano de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter