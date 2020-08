Com coronavírus, Simaria ganha desenhos dos filhos: “São tudo para mim”

Simaria mostrou no Instagram Stories os desenhos enviados pelos filhos por baixo da porta do quarto, onde está em repouso. “Meus filhos são tudo para mim”, afirmou a cantora, mãe de Giovanna e Pawel.

Dupla sertaneja com a irmã Simone, Simaria foi diagnosticada com a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa das cantoras no sábado (22).

Em nota oficial, a representante informa que a artista está totalmente assintomática, sendo acompanhada pelo médico David Uip e seguindo os devidos protocolos de isolamento na sua casa em Alphaville, região metropolitana de São Paulo.