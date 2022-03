Grêmio Com derrota de 3 a 2 para time paulista, Grêmio é desclassificado em seu primeiro jogo na Copa do Brasil de 2022

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Tricolor gaúcho foi batido fora de casa pelo Mirassol. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em partida disputada pela Copa do Brasil na noite desta terça-feira (1º), o Grêmio perdeu fora de casa de 3 a 2 para o Mirassol-SP. O resultado causou a desclassificação do Tricolor já em sua estreia na edição de 2022 do torneio, em contraste com uma história na qual o clube gaúcho detém cinco taças, conquistadas entre 1989 e 2016.

Camilo abriu o placar para o Mirassol com 5 minutos de bola rolando, mas Diego Souza igualou aos 18 minutos. Bruno Alves virou para o Grêmio aos 22 e Fabrício Daniel empatou aos 29. O clube paulista, no entanto, decretou o placar final aos 8 minutos da etapa complementar, com Fabinho.

A queda prematura se deve ao regulamento da fase inicial da Copa do Brasil, que não prevê duelo de volta: em caso de empate ou derrota pelo anfitrião, a vaga na fase seguinte fica com o visitante. Não foi o que aconteceu no estádio José Maria de Campos e agora resta ao Grêmio o Campeonato Gaúcho e a Série B do Brasileirão.

Ficha técnica

– Mirassol: Darley; Rodrigo, Thalisson, Lucão e Pará; Neto Moura, Luís Oyama e Camilo; Fabrício Daniel (Edinei), Zeca (Rafael Silva) e Negueba (Fabinho). Técnico: Eduardo Baptista.

– Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva), Bitello (Churín) e Gabriel Silva (Benítez); Janderson (Campaz), Rildo (Elias) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

– Cartões amarelos: Luís Oyama e Fabrício Daniel (Mirassol); Janderson e Geromel (Grêmio). Cartão vermelho: Camilo (Mirassol).

Duelo com cinco gols

Em uma partida movimentada e de muitos gols, os donos da casa acabaram superando o Tricolor pelo placar de 3 a 2, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, no estado paulista.

Os primeiros instantes da partida foram movimentados, com ambas as equipes criando oportunidades no campo de ataque. Primeiro, o Grêmio com uma cobrança de falta da intermediária, em que a bola foi alçada na esquerda para Nicolas, que tentou a finalização de primeira, mas mandou sem direção. Já o Mirassol chegou bem com Negueba, que fez uma jogada individual e mandou a gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Mas após uma boa sequência de jogadas adversárias, aos 4 minutos, os donos da casa conseguiram abrir o marcador. Fabrício chutou de fora da área, Brenno espalmou, mas Camilo pegou a sobra e mandou de cabeça para o fundo das redes, colocando o Mirassol na frente.

Aos 18 minutos, o Tricolor igualou o marcador com Diego Souza – após cobrança de escanteio, o centroavante subiu mais que a defesa e desviou para o fundo das redes. Em poucos minutos, o Grêmio alcançou a virada com Bruno Alves – depois da bola colocada na área, o zagueiro se antecipou à marcação e desviou para o gol, colocando a equipe na frente na contagem, passados 23’.

O jogo seguiu movimentado, tanto que o Mirassol conseguiu igualar o resultado com 29’. Oyama acionou Rodrigo Ferreira, que fez um cruzamento para Fabrício Daniel desviar para o gol, marcando o segundo dos paulistas.

Na etapa complementar, o Grêmio voltou a campo com a mesma formação. Logo nos primeiros instantes da partida, chegou ao ataque. Em uma das oportunidades, Diego Souza foi lançado por Thiago Santos, a arbitragem assinalou impedimento do centroavante.

Aos 8’ da etapa complementar, o Mirassol voltou à frente no placar. Fabinho recebeu um passe de Camilo dentro da área, ganhou da marcação e chutou no canto esquerdo da meta defendida por Brenno. Com 13′ de jogo, Camilo foi expulso da equipe paulista após uma falta forte sobre Bruno Alves, na intermediária.

Quase que o Grêmio empatou o jogo novamente – Orejuela levantou a bola na área e Janderson apareceu na área para desviar de cabeça a gol – a bola bateu na trave e saiu, aos 17’.

Na reta final da partida, Elias e Campaz fizeram uma linda tabela. O centroavante recebeu o último passe e chutou forte, mas a bola explodiu na trave e não entrou. No último lance, Darley fez uma grande defesa e impediu o gol gremista.

