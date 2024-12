Futebol Com gafe e predomínio do Botafogo, seleção da Libertadores é definida pela Conmebol

Botafogo foi campeão da edição deste ano da Libertadores ao vencer o Atlético-MG. (Foto: Divulgação)

A Conmebol anunciou, na última sexta-feira (6), a seleção dos melhores jogadores da Libertadores de 2024. Campeão no último sábado (30), ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires (Argentina), o Botafogo domina a lista com oito jogadores.

Entre os 11 estão o goleiro John, o zagueiro Barboza, o lateral Alex Telles, o volante Marlon Freitas, o meia Thiago Almada e os atacantes Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Battaglia, do Atlético-MG, Fabricio Bustos, do River Plate, e Léo Fernández, do Peñarol, fecham a lista. Na imagem de divulgação (acima), há um erro e John aparece com escudo do Atlético-MG.

O Botafogo conquistou o título inédito no último dia 30 em final brasileira no Monumental. Os gols foram marcados por Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos.

Neste domingo (7), contra o São Paulo, no Nilton Santos, o Glorioso pode ser campeão do Brasileirão com apenas um empate. Depois, ruma para o Catar para a disputa do Torneio Intercontinental.

Gafe

Na arte com os 11 selecionados para o time ideal da Libertadores 2024, a Conmebol marcou o goleiro John, do Botafogo, como jogador do Atlético-MG.

Tempos depois da publicação, ao perceber o equívoco, a entidade apagou a publicação.

Intercontinental

Pensando em ter o time nas melhores condições possíveis para o Intercontinental, o clube já prepara a logística. A última partida no Brasil será neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, contra o São Paulo.

Três dias depois (11), acontece a estreia em Doha contra o Pachuca. Por isso, a equipe vai deixar o Brasil logo após a partida do Brasileirão. O horário ainda não está definido.

O clube busca uma aeronave mais robusta para dar conforto aos atletas e permitir que eles viajem deitados durante as 15h de deslocamento para o Catar, podendo assim realizar a recuperação da partida contra o São Paulo.

O avião fretado pelo Botafogo sai do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, faz uma pausa para abastecimento no Marrocos antes de pousar em Doha, no Catar.

“É uma loucura quando pensamos nisso de uma forma que os jogadores não têm tempo de recuperação, grandes pausas. Por isso, dou mais valor aos jogadores pelo que temos feito. Nosso departamento de recuperação, que no Brasileiro tem um papel fundamental para que possamos ter os jogadores sempre aptos. Mas é também o preço de quem quer estar no topo, brigar por títulos, estar na elite”, concluiu Artur Jorge.

