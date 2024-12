Futebol Última rodada do Campeonato Brasileiro: quatro times ainda lutam neste domingo contra o rebaixamento

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR e Bragantino ainda correm risco de terminar o Brasileiro no Z-4. (Foto: CBF)

A última rodada do Campeonato Brasileiro, toda disputada neste domingo (8), às 16h, promete fortes emoções para o capítulo final da luta pela permanência na primeira divisão. Quatro times: Fluminense, Athletico, Atlético-MG e Bragantino tentam escapar do último posto de rebaixado em disputa. Os três primeiros foram finalistas da Libertadores nas últimas três edições. Em comum aos quatro times, um alento neste momento de desespero: cada um depende apenas de suas próprias forças para se garantir na Série A de 2025.

Fluminense

Dentre todos os confrontos que restam para os ameaçados pelo rebaixamento, o do Fluminense é considerado o mais complicado. A equipe comandada por Mano Menezes enfrenta o Palmeiras, ainda com chances de título, no Allianz Parque. No entanto, o tricolor precisa apenas de um empate para se salvar. Bom para o treinador, que pode usar a sua capacidade de construir um sistema defensivo sólido.

Mesmo se não chegar ao resultado que precisa, o Fluminense ainda poderá manter a chama da esperança acesa. Se perder para o Palmeiras, o tricolor torce por uma derrota ou empate do Bragantino, ou por uma vitória do Atlético-MG. Das nove combinações de resultados em caso de vitória do clube de Bragança Paulista, o time carioca só é rebaixado em duas delas.

O empate já não parece um resultado simples em um duelo de tamanha dificuldade, e o retrospecto do clube no palco dele preocupa ainda mais: nunca venceu, e empatou em apenas uma das dez vezes que jogou na casa do alviverde.

Atlético-MG e Athletico-PR

Não era esperado que os dois quase “xarás” chegariam ao jogo final com risco de rebaixamento. O Atlético-MG alcançou as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, e muito por conta disso acabou deixando o Brasileiro de lado em boa parte da temporada. Sem nenhum título, pode ver o ano terminar da forma mais melancólica possível. Já o Athletico flertou com o Z4, mas parecia ter escapado do pesadelo. Os cinco pontos perdidos dentro de casa, contra Fluminense e Bragantino, recolocaram a equipe em situação difícil.

Para os mineiros, um ponto basta para garantir a permanência. No entanto, a fase é crítica. O Atlético-MG não vence há 12 jogos, tendo sido derrotado em oito deles. O último tropeço, de 2 a 0 contra o Vasco, culminou na demissão do técnico Gabriel Milito. Quem comanda a equipe no confronto decisivo é o auxiliar Lucas Gonçalves. A Arena MRV seguirá de portões fechados por conta das confusões na final da Copa do Brasil.

O contexto do rubro-negro é um pouco mais complicado. Apesar de só depender de si para escapar do rebaixamento, com uma vitória, terá que secar o Bragantino ou Fluminense caso fique no empate. O desempenho como visitante não é nada bom no Brasileiro: venceu apenas em quatro oportunidades, sendo três no primeiro turno.

Bragantino

Para quem chega à última rodada na zona de rebaixamento, a equipe do interior paulista não tem uma missão tão difícil quanto parece. Na penúltima rodada, fora de casa, contra o Athletico, o Bragantino estava sendo rebaixado até os 36 minutos do segundo tempo. O gol de Eduardo Sasha não só salvou o time, como o pôs em situação contornável para o capítulo final.

Só escapa com os três pontos, é verdade. É vencer ou cair. Entre o clube e a permanência está o Criciúma. Já rebaixado, o tricolor catarinense vai para o duelo sem qualquer pretensão. Não à toa, liberou diversos jogadores da partida, como Felipe Vizeu, Trauco e Marquinhos Gabriel. Fellipe Matheus, suspenso, também desfalca o time.

Apesar do confronto ser, na teoria, não muito complicado, o Bragantino entra carregando um jejum de sete partidas sem vitória no Estádio Nabi Abi Chedid.

2024-12-07