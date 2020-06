Esporte Com gol do brasileiro Vinicius Junior, o Real Madrid vence o Mallorca e volta à liderança do Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Sergio Ramos cobra a falta que deu o segundo gol ao Real Madrid. (Foto: Reprodução)

Foi mais tranquilo do que a pressão da liderança ameaçada poderia sugerir. Com belos gols de Vinicius Junior e Sergio Ramos, o Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 0 no Alfredo Di Stéfano e recuperou o que era seu no início da rodada: a liderança. O atacante brasileiro novamente brilhou e foi um dos destaques. E a equipe de Zidane mantém a ponta à frente do Barcelona, com a vantagem no confronto direto.

O Real Madrid chegou aos mesmos 68 pontos do Barcelona, mas tem a vantagem no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. O Mallorca é o 18º, com 26 pontos. A briga pelo título segue a partir deste próximo sábado (27): o Barça visita o Celta, e no domingo (28) o Real pega o Espanyol na Catalunha. O Mallorca encara o Athletic em Bilbao no sábado.

Os 90 minutos

Foi um jogo de certo equilíbrio nas chances criadas e posse de bola. Mas a qualidade do elenco do Real fez a diferença. E desde o início, Vinicius Junior foi a válvula de escape da equipe de Zidane. Acertou a trave e errou por pouco com pouco mais de 15 minutos de jogo. E, aos 18 minutos, balançou as redes. Recebeu de Modric e, com uma leve cavadinha, encobriu Reina. O Mallorca reclama de uma falta de Carvajal no início da jogada

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu. O Mallorca insistiu nas investidas do marfinense Lago Júnior pela esquerda e esbarrou sempre em Courtois. O Real controlou bem o jogo e conseguiu ampliar logo aos 10 minutos. Sergio Ramos, em cobrança de falta perfeita, garantiu a vitória por 2 a 0. Foi seu oitavo gol no Campeonato Espanhol, o 10º na temporada, que o coloca na vice-artilharia da equipe tanto no torneio quanto em 2019/2020.

Para marcar presença

Elogiado na última rodada, Vinicius Junior deixou o campo em alta mais uma vez. Anotou um gol com a classe de quem quer dar um recado para os que criticam sua qualidade nas finalizações. Colocou uma bola na trave. Finalizou com perigo outra vez. Foi desafogo pelo lado esquerdo. Chegou aos 34km/h, segundo a La Liga. Demonstrou que tem espaço no time. E, ao comemorar seu gol, ergueu o punho para ampliar a voz na briga por igualdade racial. Ele voltou com tudo.

Jogo histórico

A partida marcou a estreia do mais novo jogador a pisar em campo em um jogo do Campeonato Espanhol. O mexicano naturalizado argentino Luka Romero, de 15 anos e 219 dias, entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e quebrou o recorde que era de Francisco Sansón.

