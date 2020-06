Esporte Messi completa 33 anos; relembre títulos e prêmios da carreira do craque

24 de junho de 2020

Messi comemora mais um ano de vida em plena forma e na corrida pela Bola de Ouro de 2020. (Foto: Reprodução)

Lionel Messi completa 33 anos de idade nesta quarta-feira (24). A um gol de atingir a marca dos 700, o craque do Barcelona e da Seleção Argentina comemora mais um ano de vida em plena forma e na corrida pela Bola de Ouro de 2020.

Messi é o maior vencedor do prêmio da revista France Football. Já são seis, o último no ano passado, pelo qual ele também recebeu o Prêmio Laureus, dado ao melhor esportista do ano. Foi a primeira vez que um futebolista vence a honraria.

Além da extensa lista de premiações individuais, o camisa 10 do Barça também encheu a sala de troféus do clube catalão. São dez Campeonatos Espanhóis (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19), oito Supercopas da Espanha 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018), seis Copas do Rei (2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18), quatro Ligas dos Campeões (2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15), três Supercopas da Uefa (2009, 2011, 2015) e três Mundiais de Clubes (2009, 2011, 2015).

Para marcar a data, o GloboEsporte.com selecionou 33 frases ditas por grandes nomes do futebol sobre o craque do Barcelona ao longo de sua carreira. Veja abaixo:

Maradona, em 2006

“Eu tenho visto o jogador que vai tomar o meu lugar no futebol da Argentina e seu nome é Messi. É lindo de se ver, meu tipo de jogador na nossa camisa azul e branca. Ele tem algo diferente de qualquer outro jogador no mundo.”

Zidane, em 2007

“O que mais me surpreende nele são as coisas que faz hoje, com sua pouca idade. Essas coisas costumam ser feitas pelos mais velhos. E se conseguiu isto com a sua idade, nem me imagino o que poderá fazer no futuro.”

Figo, em 2010

“Sem dúvida que para mim é um prazer ver Messi jogar. É como ter um orgasmo, é um prazer incrível.”

Guardiola, em 2010

“Algum dia, contarei aos meus netos que treinei Leo Messi. Para Messi, tem que se falar pouco e escutar bem o pouco que diz. E que ninguém se esqueça: não se deve tirar Messi nunca, nem para receber aplausos.”

Rooney, em 2012

“Messi é uma piada. Para mim, o melhor de sempre.”

Ibrahimovic, em 2013

“Não há ninguém melhor do que Messi. Penso que a Bola de Ouro devia levar o seu nome”

Henry, em 2014

“Messi é apenas uma aberração. É bom para as crianças poderem ver um cara que recebeu um dom.”

Buffon, em 2015

“Messi é um alien que se dedica a jogar ao lado de humanos.”

Mascherano, em 2015

“Messi fez uma evolução para se transformar em um jogador total. Não é apenas um artilheiro, ele se tornou um meio-campista, que dá assistências e controla o jogo.”

Luis Enrique, em 2016

“Pode jogar do que for. É diferente. É ridículo compará-lo com outro através dos prêmios, Bolas de Ouro e etc… Não houve ninguém como ele e não há nada o que fazer. Não haverá outro igual.”

Pirlo, em 2016

“Messi é incrível, é o melhor jogador do mundo. Tudo o que fez é irrepetível. Não vai aparecer ninguém como ele nos próximos anos.”

Boateng, em 2017

“Você simplesmente não consegue parar Messi sozinho.”

Gary Lineker, em 2018

“Quando o vejo jogando, fico alucinado com as coisas que faz. É como se ele visse o jogo de cima e, ao mesmo tempo, o está jogando. É o melhor driblador que vi jogar, o jogador mais criativo, o mais habilidoso e um dos melhores passadores que o esporte já viu. Então, se unirmos tudo isso, claramente ele não é humano.”

Pogba, em 2018

“Há dez anos que o assisto e o admiro. Eu aprendo com ele, ele me faz sempre amar o futebol.”

Tévez, em 2018

“Nunca vi o Messi na academia, nunca o vi treinar domínio de bola ou esse tipo de exercício. Messi faz tudo de forma natural. É verdade que antes ele não batia faltas. Mas agora coloca as bolas no ângulo nas cobranças. Isso é porque ele treinou.”

Suárez, em 2018

“Leo é uma ótima pessoa e um grande homem de família. Eu não vejo nele o Messi que o resto do mundo vê. Há momentos no campo que eu me vejo admirando o grande jogador de futebol que é e as coisas incríveis que faz.”

Ronaldinho Gaúcho, em 2018

“É o maior da história, sem dúvidas, ninguém fez o que ele fez, eu espero que jogue mais 20 anos. Aqueles que amam futebol gostariam de vê-lo por muito tempo no Barça. Quando ele sair, ninguém vai estar apto a usar a camisa 10.”

Iniesta, em 2018

“Eu não vi ninguém fazer o que ele faz, e todo ano ele fica melhor. Essa é a minha opinião. Messi é o melhor que já jogou futebol.”

Neymar, em 2019

“É o melhor atleta que já joguei. Para mim é o melhor do mundo e o melhor eu já vi jogar. Nós fazíamos uma dupla espetacular no time do Barcelona, genial. Para mim foi um prazer e uma grande honra jogar com ele, além disso é meu amigo.”

Cristiano Ronaldo, em 2019

“Nós dividimos o palco há 15 anos, não sei se isso já aconteceu antes no futebol. Os mesmos jogadores, no mesmo palco, o tempo todo. Não é fácil. Nós temos uma boa relação. Nós ainda não jantamos juntos, mas espero que no futuro sim.”

