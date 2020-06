O Irã viu na Venezuela o mercado perfeito para escoar sua excedente produção de combustível. Aproveitando o sucateamento das refinarias venezuelanas, que não conseguem produzir gasolina sequer para suprir a demanda interna de gasolina, o Irã exportou recentemente cinco cargueiros com combustível que agora vêm sendo usado pela frota venezuelana.

Troca

De acordo com os opositores ao governo de Maduro, a gasolina importada foi paga com ouro extraído das minas do Sul da Venezuela. É grande a possibilidade de que esta suposição seja verdadeira.

As sanções internacionais aplicadas ao Irã em 2012 excluíram o país do Swift – o sistema que interliga as instituições bancárias em boa parte do mundo. Isso impossibilitou os pagamentos em dinheiro à nação islâmica, que desde então recebe pagamentos em commodities e mercadorias.