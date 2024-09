Esporte Com quatro ouros, Brasil tem dia com mais pódios na Paralimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Claudiney Batista se tornou tricampeão paralímpico no lançamento de disco da classe F56 Foto: Alexandre Schneider/CPB Claudiney Batista se tornou tricampeão paralímpico no lançamento de disco da classe F56. (Alexandre Schneider/CPB) Foto: Alexandre Schneider/CPB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil começou a semana da melhor forma possível nos Jogos Paralímpicos de Paris. Foram 11 medalhas conquistadas nesta segunda-feira (2), que se tornou o dia com mais pódios para o País nesta edição até o momento. Foram quatro ouros, quatro pratas e três bronzes conquistados somente nesta segunda na Paralimpíada.

Com isso, o Brasil terminou o dia na quarta colocação geral, com 38 medalhas ao todo, sendo 12 de ouro, 8 de prata e 18 de bronze. Mas não parou por aí. O Brasil também teve resultados positivos nos esportes coletivos: venceu o Egito no goalball masculino, chegando às semifinais, venceu a Eslovênia no vôlei sentado feminino na fase de grupos, e também garantiu vitória sobre a França no futebol de cegos, conquistando vaga na semifinal. No tênis de mesa, Bruna Alexandre garantiu medalha ao se classificar para as semifinais.

Confira a relação de medalhas do Brasil nesta segunda

Ouro

Carol Santiago – Natação – 50m livre – classe S13

Gabriel Araújo “Gabrielzinho” – Natação – 200m livre – classe S2

Claudiney Batista – Atletismo – Lançamento de Disco – classe F56

Beth Gomes – Atletismo – Lançamento de Disco – classe F53

Prata

Debora Carneiro – Natação – 100m peito – classe SB14

Renan Cordeiro – Atletismo – Triatlo – classe PTS5

Beth Gomes – Atletismo – arremesso de peso – classe F54

Aser Mateus Almeida – Atletismo – Salto em Distância – classe T36

Bronze

Vitor Tavares – Badminton – classe simples SH6

Vinicius Rodrigues – Atletismo – 100m – classe T63

Beatriz Carneiro – Natação – 100m peito – classe SB14

A liderança do quadro de medalhas, no momento, é da China, com 42 medalhas de ouro, seguida da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil. As competições vão até o dia 8 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/com-quatro-ouros-brasil-tem-dia-com-mais-podios-na-paralimpiada-de-paris/

Com quatro ouros, Brasil tem dia com mais pódios na Paralimpíada de Paris

2024-09-02