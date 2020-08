Com titulares de volta, Grêmio recebe o Corinthians neste sábado

Por Redação Rádio Grenal | 15 de agosto de 2020

Ao contrário da partida contra o Ceará, na última quarta-feira (12), neste sábado o técnico Renato Portaluppi entrará em campo, ao que tudo indica, com seus titulares para enfrentar o Corinthians. Ao todo, sete nomes do grupo titular devem volta èquipe. Com quatro pontos conquistados até aqui, o tricolor precisa vencer para se manter na parte de cima da tabela.

Victor Ferraz e Paulo Miranda seguem fora do grupo. O lateral e o zagueiro estão fazendo um trabalho de transição, e devem voltar a trabalhar com bola na próxima segunda-feira. Já na outra lateral, também lesionado, Guilherme Guedes deve levar mais tempo para voltar à equipe. Jean Pyerre, por problemas pessoais, também segue fora.

Luciano é duvida. A negociação com o São Paulo deu um passo para trás. O próprio time paulista fez o negocio recuar. A suspensão de Luciano na Libertadores e questões de direitos econômicos estão pesando no negócio. O Grêmio ainda tenta que, mesmo que não role a troca, Everton venha para Porto Alegre.

O provável Grêmio deve ser: Paulo Victor; Orejuela, Kannemann, Geromel e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson; Thaciano ou Isaque e Pepê; Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas