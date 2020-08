A cirurgia foi em um hospital particular no Rio de Janeiro, com conhecimento e aprovação dos departamentos médicos do Grêmio e do Fortaleza. A previsão de recuperação é de três meses. O volante ainda não assinou a rescisão com o time cearense, mas está em processo para poder retornar ao Grêmio.

Em suas redes sociais o jogador se manifestou anunciando que o resultado da cirurgia foi positivo e agradeceu as manifestações de carinho: