Por Redação Rádio Grenal | 14 de agosto de 2020

O Grêmio apresentou oficialmente, no início da tarde desta sexta-feira (14), o meio-campista Robinho. O atleta de 32 anos chega ao tricolor com contrato de sete meses, até o fim da temporada. No CT Luiz Carvalho, Robinho recebeu a camisa número 18 das mãos do vice presidente de futebol Paulo Luz e do executivo Klauss Câmara.

O vice de futebol Paulo Luz deu as boas-vindas a Robinho, exaltando suas qualidades e desejando-lhe sorte com a camisa tricolor: “Quero te dar as boas-vindas e te dizer que estamos muito honrados e satisfeitos pela tua contratação e pela oportunidades de tu te incorporares a esse grupo, já extremamente qualificado e vitorioso. Tu és um atleta multicampeão, vencedor e com qualidades polivalentes que, certamente, trarão uma contribuição muito significativa e expressiva para essa jornada que teremos. Te desejo que tu sejas muito feliz e, se possível, tu possas permanecer aqui conosco por mais tempo”.

Robinho agradeceu as palavras do dirigente e compartilhou que já havia manifestado aos sesus empresários a vontade de jogar pelo Grêmio. O meia tem passagem pelo Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil de 2015 e, no Cruzeiro, mais duas edições da competição: 2017 e 2018. “O prazer é todo meu, a honra é toda minha, de vestir essa camisa. Quando houve o contato, na hora eu falei para os meus empresários que gostaria de vir. Independente do tempo de contrato, eu tenho certeza que ficarei muito tempo aqui. Eu confio muito no meu futebol, no elenco. Vim para buscar títulos e tenho certeza que minha história aqui será muito longa”.

Além de expressar seu contentamento com esse novo passo na carreira, o jogador contou que já se sente preparado para entrar em campo: “Significa muito para mim, chegar aqui. Estou dando um salto na minha carreira e fico muito feliz de vir ao Grêmio, um grande clube que conquista títulos todos os anos. Sempre tive vontade de jogar aqui. É um futebol bonito, lindo de se ver. A torcida está sempre apoiando. Eu estava treinando e já estarei à disposição do Renato assim que ele optar por me colocar. Estou muito feliz por estar aqui. Quando aceitei a proposta, foi de imediato. Espero ter muito sucesso aqui”, projetou o camisa 18 do Tricolor.

Ficha Técnica:

Nome: Róbson Michael Signorini

Nascimento: 10/11/1987 (32 anos)

Naturalidade: Marialva (PR)

Clubes: Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

* Por supervisão de: Marjana Vargas