Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Oficinas e rodas de conversas foram realizadas nas dez Regiões Penitenciárias do Estado Foto: Claudio Fachel/Palácio Piratini Oficinas e rodas de conversas foram realizadas nas dez Regiões Penitenciárias do Estado (Foto: Claudio Fachel/Palácio Piratini) Foto: Claudio Fachel/Palácio Piratini

Ao longo do primeiro semestre de 2024, diversas capacitações com foco no combate à tuberculose e à hepatite C foram realizadas para trabalhadores que atuam no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Os resultados e encaminhamentos dessa iniciativa foram apresentados, de forma virtual, no evento “Quebrando barreiras: encontro da comunidade carcerária e mostra de ações integradas no combate à tuberculose e hepatite C”, na quinta-feira (27). O projeto foi promovido pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com apoio do governo do Estado.

O evento desenvolveu oficinas e rodas de conversa nas dez Regiões Penitenciárias do RS, abrangendo servidores penitenciários, trabalhadores em saúde das equipes de atenção primária prisional, professores dos Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Neeja), conselheiros da comunidade e voluntários de organizações religiosas, entre outros profissionais.

Foram abordados tópicos como identificação precoce de sintomas, diagnóstico, importância do tratamento, estratégias de vigilância em saúde e importância do controle social e das escolas na promoção da saúde dentro do sistema prisional.

Durante a abertura do evento, o diretor-geral da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Pablo Rodrigues, reforçou a importância de parcerias do governo com a academia.

“São várias pontas amarradas para enfrentarmos de modo adequado e firme as questões da tuberculose e hepatite C no sistema penitenciário. Que a gente possa aprofundar cada vez mais, com o apoio da academia, propostas que levem mais luzes a esse sistema […]. Temos visto o quanto é necessário estar mais perto da academia para darmos passos seguros, firmes, transparentes e sem sombras”, disse Rodrigues.

Sob coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão com Foco no Sistema Prisional (Nupesisp) da Unisc, o projeto teve apoio da SSPS, da Polícia Penal gaúcha, da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e da Secretaria da Educação (Seduc). Com financiamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio do Ministério da Saúde, foram alcançadas diretamente cerca de 450 pessoas do público-alvo.

“Essa história de projetos que vêm sendo realizados entre a Unisc e todas essas instituições ocorre há mais de dez anos. Cada vez mais, nós vemos a importância de fazer um trabalho interdisciplinar e intersetorial, e temos conseguido atingir nossos objetivos. Assim, conseguimos fazer com que as atividades e ações de saúde no sistema prisional sejam ainda mais qualificadas, sendo trabalhadas de forma integrada”, afirmou a professora da Unisc e coordenadora do projeto, Lia Possuelo.

O encontro também possibilitou o compartilhamento de experiências entre os coordenadores técnicos das Regiões Penitenciárias sobre as rodas de conversa que ocorreram no primeiro semestre deste ano. Foi realizado, ainda, o lançamento de documentos técnicos orientadores, desenvolvidos neste período. Os materiais contêm informações sobre o impacto das doenças infecciosas no sistema penal, além de orientações sobre as contribuições do controle social para ações de vigilância em saúde no ambiente prisional.

A técnica superior penitenciária da Divisão de Saúde Prisional do Departamento de Tratamento Penal da Polícia Penal, Rosane Gomez, destacou a importância de iniciativas como essa para o sistema prisional gaúcho.

“Essas ações de educação em saúde que ocorreram ao longo da execução do projeto trazem ganhos importantes para o sistema prisional, tanto para a qualificação dos profissionais das diferentes áreas que atuam no sistema quanto para a ampliação das possibilidades de cuidado a essa população que é atravessada por diversas vulnerabilidades”, disse Gomez.

Neste primeiro semestre, os Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos de cada região penitenciária do Estado também elaboraram projetos pedagógicos informativos sobre a temática. As iniciativas foram apresentadas na parte da tarde no evento.

O objetivo dessa ação foi capacitar os professores e possibilitar que os alunos se transformem em transmissores do conhecimento adquirido sobre prevenção e diagnóstico de tuberculose e hepatite C para as demais pessoas privadas de liberdade e os familiares que as visitam.

