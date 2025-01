Rio Grande do Sul Cometa é visto no céu do Rio Grande do Sul após sobreviver ao Sol

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Descoberto em abril de 2024 pelo sistema ATLAS, utilizado pela NASA, o cometa alcançou seu ponto mais próximo do Sol (periélio) em 13 de janeiro. (Foto: Gabriel Zaparolli)

O cometa C/2024 G3 (ATLAS), o mais brilhante de 2025, já foi observado em diversos Estados do Brasil nos últimos dias e foi registrado nesse fim de semana por amantes da astronomia que saíram a campo na tentativa de captar as imagens do corpo celestial ao fim da tarde e no começo da noite.

O especialistas em astrofotografia Gabriel Zaparolli, de Torres, foi para os Campos de Cima da Serra no sábado (18) a fim de registrar as imagens do cometa e teve sucesso. Com o tempo aberto, o final da tarde quase sem nuvens proporcionou captar as imagens do cometa no céu do Rio Grande do Sul.

Descoberto em abril de 2024 pelo sistema ATLAS, utilizado pela NASA para monitorar objetos próximos à Terra, o cometa alcançou seu ponto mais próximo do Sol (periélio) em 13 de janeiro de 2025, momento em que começou a brilhar intensamente.

Cometas são corpos celestes formados por poeira, pedras e gelo, remanescentes da formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. À medida que se aproximam do Sol, o calor vaporiza o gelo e a poeira, criando a característica cauda.

Especialistas temiam que o C/2024 G3 (ATLAS) não sobrevivesse ao periélio e fosse completamente vaporizado devido à proximidade extrema com o Sol, mas isso não aconteceu e o cometa sobreviveu para encantar os observadores, especialmente no Hemisfério Sul, onde está mais visível.

Ao se aproximar do Sol, o calor faz o gelo em sua superfície sublimar, liberando jatos de gás e poeira que formam uma nuvem ao redor do núcleo, conhecida como coma. A pressão da radiação solar cria as características caudas do cometa, que podem se tornar espetaculares em cometas que chegam muito perto do Sol, como o cometa C/2006 P1 (McNaught), que impressionou o Hemisfério Sul em 2007 com uma longa cauda curva. A cauda do C3/2024 G3 agora repete o cometa de 2007 e impressiona.

Para observar o cometa, recomenda-se procurar céus escuros e utilizar binóculos. O melhor horário é logo após o pôr do sol, olhando na direção oeste, próximo à linha do horizonte, entre as constelações de Capricórnio e Peixe Austral. Aplicativos de astronomia podem ajudar a localizar o fenômeno.

