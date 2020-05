Leandro Mazzini Comício virtual

Por Leandro Mazzini | 1 de Maio de 2020

Jair Bolsonaro reuniu contra ele os ex-presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, o presidenciável Ciro Gomes – além do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no pacote. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O ímpeto verbal do presidente Jair Bolsonaro conseguiu algo histórico neste 1º de Maio: reuniu contra ele os ex-presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, o presidenciável Ciro Gomes – além do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no pacote. Todos confirmaram participação na ‘live’ da festa dos trabalhadores das Centrais Sindicais (CUT, Força, UGT, CGT etc), a partir das 10h de hoje nas redes sociais. É a primeira vez, em décadas da tradicional festa, que as centrais saem das ruas e realiza seu evento virtualmente.

Urnas x coronavírus

O Brasil está a dois meses do prazo final para convenções e registro de candidaturas. O TSE está em alerta mas ainda não indicou se vai mudar o calendário eleitoral.

Desafio

Fato é que os partidos não estão preparados para realizar convenções online e votação virtual de delegados para escolher seus candidatos a vereadores e prefeitos.

Parques privados

O Governo federal vai conceder a administração dos parques nacionais Aparados da Serra (RS/SC) e Serra Geral (RS/SC). Está no Decreto 10.331, que os incluiu no Programa Nacional de Desestatização.

Dossiê

O ódio dos bolsonaristas contra o presidente do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE), parece não ter fim. Circula na praça dossiê sobre a vida privada de Bivar e de seus amigos nos últimos 30 anos. O documento foi parar nas mesas de altos gabinetes em Brasília. Citam até um envolvimento dele com uma massagista nos anos 80.

Ajuda holandesa

O Fundo COPPETEC de apoio aos hospitais da UFRJ recebeu ontem doação de 11.350 mil euros (perto de R$ 66 mil) da fundação Brasil-Holanda para aquisição de equipamentos de proteção individual de médicos e enfermeiros. O material será distribuído nas nove unidades de saúde da Federal.

Contribuição

Até ontem, o fundo já arrecadara R$ 864,3 mil – e R$ 710 mil investidos na aquisição de EPIs. Doações pelo BB, Ag. 2234-9, Conta 55.620-3; CNPJ : 72.060.999/0001-75.

Risco total

Os garis da Prefeitura do Recife não estão cumprindo as determinações quanto ao uso de máscaras para proteção contra o coronavírus. A Coluna flagrou vários caminhões de lixo com funcionários pelas ruas da capital. Pernambuco é o quarto Estado com contaminados pela Covid-19. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará.

STJ no Nobel

O ministro Moura Ribeiro, do STJ, é um dos concorrentes ao Nobel da Paz neste ano pela contribuição para o fortalecimento da teoria do Capitalismo Humanista. Seu nome foi levado à comissão norueguesa pelo advogado Ricardo Sayeg, um dos criadores da teoria. A Associação dos Magistrados Brasileiros, com 14 mil associados, enviou para a Noruega uma moção de apoio ao ministro.

Comércio futuro

Especialistas em comércio e grandes empresários já citam em palestras virtuais as perspectivas do setor pós-pandemia: As lojas serão mostruário, com e-commerce e entregas mais fortes. Haverá migração da mão de obra da Ásia para países de origem das marcas. O termo ‘insalubridade’ entra de vez nos contratos de trabalho.

Compra online

Desde o início da pandemia o site Mercado Livre conquistou 1,7 milhão de novos compradores. Os produtos campeões de buscas na América do Sul foram: Máscaras (10 milhões de buscas); Álcool em gel (8,5 milhões); Antibacterianos (3,5 milhões); e Termômetros (1 milhão).

Ficou

Quem adora o Brasil e não deve vir ao país de férias em julho (o verão dos americanos), para conhecer os novos colegas, é o âncora da CNN, Anderson Cooper. Tradicionalmente, ele passa o mês na sua casa no Quadrado, em Trancoso (BA).

ESPLANADEIRA

# A Domino’s vai doar neste fim de semana 5 mil pizzas para unidades de saúde das cidades onde atua.

# A Dove doou R$ 1 milhão e produtos de higiene para comunidades carentes, hospitais e lares de idosos do Rio, São Paulo e Pernambuco.

